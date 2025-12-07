Зеленський запровадив відзнаку "Громада-рятівник"

В Україні з’явиться відзнака для громад, які допомагають фронту, приймають внутрішньо переміщених осіб і допомагають запрацювати релокованим бізнесам.

Відповідний указ №920/2025 про встановлення почесної відзнаки "Громада-рятівник" підписав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Запровадження відзнаки

"Установити почесну відзнаку "Громада-рятівник" для відзначення територіальних громад України, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги прифронтовим територіальним громадам і силам оборони, беруть участь у посиленні обороноздатності держави під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, а також здійснюють іншу вагому підтримку у захисті незалежності та суверенітету України", - сказано в указі.

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Указ набирає чинності з дня опублікування, тобто 7 грудня.

Відповідно до тексту документа, Кабмін у тижневий строк має розробити і внести на затвердження президентові проєкт положення про почесну відзнаку "Громада-рятівник", а також проєкти її малюнка, пам’ятної плакетки та футляра.

"У цей день – День місцевого самоврядування, – щоб відзначити саме такі наші активні та небайдужі громади, ми засновуємо нову українську відзнаку – відзнаку саме для громад, громад-рятівників, громад-сміливців. Які допомагають фронту, приймають та підтримують внутрішніх переселенців, допомагають бізнесам релокуватись та запрацювати", - написав Зеленський у соцмережах.

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