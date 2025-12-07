Зеленский ввел награду "Громада-спасатель"
В Украине появится награда для громад, которые помогают фронту, принимают внутренне перемещенных лиц и помогают заработать перемещенным предприятиям.
Соответствующий указ №920/2025 об установлении почетной награды "Громада-спасатель" подписал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Введение награды
"Установить почетную награду "Громада-спасатель" для награждения территориальных громад Украины, жители которых массово предоставляют гуманитарную защиту и другие виды помощи прифронтовым территориальным громадам и силам обороны, участвуют в укреплении обороноспособности государства во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также оказывают другую весомую поддержку в защите независимости и суверенитета Украины", - говорится в указе.
- Указ вступает в силу со дня опубликования, то есть 7 декабря.
- Согласно тексту документа, Кабмин в недельный срок должен разработать и внести на утверждение президенту проект положения о почетной награде "Громада-спасатель", а также проекты ее рисунка, памятной плакетки и футляра.
"В этот день – День местного самоуправления – чтобы отметить именно такие наши активные и неравнодушные громады, мы учреждаем новую украинскую награду – награду именно для громад, громад-спасателей, громад-смельчаков. Которые помогают фронту, принимают и поддерживают внутренних переселенцев, помогают бизнесу переместиться и заработать", - написал Зеленский в соцсетях.
Одразу на хероя - але таємним Указом!
До речі, я дуже проти статусів "місто-герой". Це неймовірно тупорила штука. От наприклад в бояхза місто-герой Волноваха в Донецькій області загинуло 150 військових із Київської, Дніпропетровської і Чернівецької областей, а з Волновахи жоден. То чому місто-герой Волноваха, а не Самар чи Кагарлик. Днбільна совковщина.