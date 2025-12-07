РУС
Новости
623 32

Зеленский ввел награду "Громада-спасатель"

зеленський

В Украине появится награда для громад, которые помогают фронту, принимают внутренне перемещенных лиц и помогают заработать перемещенным предприятиям. 

Соответствующий указ №920/2025 об установлении почетной награды "Громада-спасатель" подписал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Введение награды

"Установить почетную награду "Громада-спасатель" для награждения территориальных громад Украины, жители которых массово предоставляют гуманитарную защиту и другие виды помощи прифронтовым территориальным громадам и силам обороны, участвуют в укреплении обороноспособности государства во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также оказывают другую весомую поддержку в защите независимости и суверенитета Украины", - говорится в указе. 

  • Указ вступает в силу со дня опубликования, то есть 7 декабря.
  • Согласно тексту документа, Кабмин в недельный срок должен разработать и внести на утверждение президенту проект положения о почетной награде "Громада-спасатель", а также проекты ее рисунка, памятной плакетки и футляра.

"В этот день – День местного самоуправления – чтобы отметить именно такие наши активные и неравнодушные громады, мы учреждаем новую украинскую награду – награду именно для громад, громад-спасателей, громад-смельчаков. Которые помогают фронту, принимают и поддерживают внутренних переселенцев, помогают бизнесу переместиться и заработать", - написал Зеленский в соцсетях.

Зеленский Владимир (22858) местное самоуправление (266)
+10
07.12.2025 19:09 Ответить
+8
коли запровадить відзнаку громадянин-корупціонер?
07.12.2025 18:53 Ответить
+8
Медаль "За двушку на москву"?
07.12.2025 19:02 Ответить
коли запровадить відзнаку громадянин-корупціонер?
07.12.2025 18:53 Ответить
Медаль "За двушку на москву"?
07.12.2025 19:02 Ответить
медаль "За....хто може більше двушки" ?
07.12.2025 19:10 Ответить
Жарим шашлыки,новая медалька родилась, каждый день будет повод пофотокаться на вручении.
07.12.2025 18:56 Ответить
Буде нагороджувати медаллю особисто!
07.12.2025 19:11 Ответить
Двічі почесний єврей України, почесний Єрмак 1,2,3 ступеня, мати її героїня скороход , .....
07.12.2025 18:59 Ответить
Орден Міндича
07.12.2025 19:04 Ответить
... без ступенів! 1,2,3
Одразу на хероя - але таємним Указом!
07.12.2025 19:13 Ответить
Він не єврей він жид
07.12.2025 19:08 Ответить
Героїня-скороход - це найпотужніша нагорода на цій планеті🤣 Не давайте ідей убогим.
07.12.2025 19:48 Ответить
Грьобана зелена совдепія.
07.12.2025 19:03 Ответить
На часі відзнака "Офіс-під@рас".
07.12.2025 19:04 Ответить
Ідіот
07.12.2025 19:06 Ответить
ZеЇбанько
07.12.2025 19:06 Ответить
07.12.2025 19:09 Ответить
100% ..не можна забувати
07.12.2025 20:02 Ответить
Ау, де удари по мацкві , учрэдітель? Як майже 2 місяці тому ти хрипато грозився вдарити на відповідь блекауту України? Чи "пацан сказав пацан зробив, пацан не зробив пацан ще раз сказав"?
07.12.2025 19:09 Ответить
зебіл хазяїн свого слова: сам дав слово, сам може його забрати
07.12.2025 19:13 Ответить
Запад хочет, чтобы Украина была колючей проволокой, а Россия хочет колонизировать Украину до 2045 года. Запад не даст Украине денег для победы, и лишь на то даст, чтобы была преграда от России. А у Украины даже своей власти нету - марионетки бандитов или иностранных государств.
07.12.2025 19:10 Ответить
а Україна має хотіти стати ядерною країною, щоб всіх посилати на три літери
07.12.2025 19:19 Ответить
Коли уже на Лондон? Сьогодні уже тебе забагато! Хто тобі там Укази готовить замість Алі Баби?
07.12.2025 19:17 Ответить
Якимось совком *******.
07.12.2025 19:18 Ответить
*******? Я б не зміг придумати більш совкову новину в 2025 році.
07.12.2025 19:51 Ответить
Наступний голова Верховної Ради повинен анулювати все х*ню що напридумував кловун з кварталу95. Це ж просто цирк.
07.12.2025 19:25 Ответить
Ішак і надалі займається улюбленою і як воно вважає "важливою справою" - х....ньою.
07.12.2025 19:30 Ответить
Вова, коли Дерьмак не підказує що робити, ти геть не знаєш, чим зайнятись?
07.12.2025 19:35 Ответить
Як ця хрінь вже набридла. Найгірше в цьому те, що це ознака того, що його ці мега скандали не привели до тями. Ні, він і далі накидує популістичної хероти. Бережи Боже Україну.

До речі, я дуже проти статусів "місто-герой". Це неймовірно тупорила штука. От наприклад в бояхза місто-герой Волноваха в Донецькій області загинуло 150 військових із Київської, Дніпропетровської і Чернівецької областей, а з Волновахи жоден. То чому місто-герой Волноваха, а не Самар чи Кагарлик. Днбільна совковщина.
07.12.2025 19:44 Ответить
Пропоную запровадити "лісництво - мільярдер", за посадку 1 млрд дерев)))
07.12.2025 19:55 Ответить
07.12.2025 20:09 Ответить
Значки, вимпели, грамоти, подяки - таке вже було колись
07.12.2025 20:15 Ответить
Країна по 16 годин в темряві сидить в воно щось вводить, ти самий гірший президент в історії України
07.12.2025 20:22 Ответить
а відзнака голова отг-мародер, староста мародер, міністр мародер. Коли такі відзнаки будуть?
07.12.2025 20:23 Ответить
 
 