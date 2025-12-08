Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 181 680 осіб (+810 за добу), 11 403 танки, 34 917 артсистем, 23 689 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 181 680 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 8.12.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 181 680 (+810) осіб

танків – 11 403 (+2) од.

бойових броньованих машин – 23 689 (+1) од.

артилерійських систем – 34 917 (+10) од.

РСЗВ – 1 562 (+0) од.

засоби ППО – 1 253 (+0) од.

літаків – 431 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 88 457 (+530) од.

крилаті ракети – 4 058 (+4) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 69 182 (+47) од.

спеціальна техніка – 4 018 (+3) од.

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Знищення російської військової техніки в Україні

Протягом війни в Україні українські військові активно знищують російську військову техніку, що включає танки, бронетранспортери, артилерійські системи, бойові машини піхоти, військові вантажівки та інші засоби ведення війни. Це досягається завдяки поєднанню різних чинників: високоточної зброї, сучасних систем розвідки, дронів та артилерії.

За повідомленнями українських та західних джерел, найбільше втрат серед російської техніки зазнають танки Т-72 та Т-90, самохідні артилерійські установки, системи РСЗВ "Град" і "Ураган", а також бойові машини піхоти. Значну роль відіграє також знищення російських складів боєприпасів та пального, що додатково паралізує бойові операції противника.

Використання безпілотників, розвідувальної авіації та сучасних протитанкових систем, таких як Javelin та NLAW, дозволяє українським військовим уражати цілі на великій дистанції з високою точністю. Це робить російську техніку більш уразливою навіть під час пересування колонами або розгортання на позиціях.

Таким чином, систематичне знищення військової техніки є ключовим фактором у стримуванні наступальних операцій Росії та у зміцненні обороноздатності України.

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