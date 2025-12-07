Прикордонники "Сталевого кордону" знищили танк та укриття окупантів на Курському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники‑пілоти "Сталевого кордону" під час вильотів ударними дронами знищили ворожу техніку та укриття на Курському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, уражено та ліквідовано замаскований танк, а БпЛА "Vampire" розтрощив схованку противника.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Також на відео українські FPV‑дрони завдали ударів по антені, складу боєприпасів та ще двох укриттів окупантів.

Дивіться також: Прикордонники знищили наземний робот окупантів із великокаліберним кулеметом НСВ "Утьос". ВIДЕО

До слова, прикордонники знищили 4 укриття, 5 автівок та великокаліберний кулемет ДШК.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 30‑ї бригади відбили штурм окупантів під час густого туману. ВIДЕО