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Новини Відео Знищення російської техніки
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Прикордонники "Сталевого кордону" знищили танк та укриття окупантів на Курському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники‑пілоти "Сталевого кордону" під час вильотів ударними дронами знищили ворожу техніку та укриття на Курському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, уражено та ліквідовано замаскований танк, а БпЛА "Vampire" розтрощив схованку противника.

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Також на відео українські FPV‑дрони завдали ударів по антені, складу боєприпасів та ще двох укриттів окупантів.

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До слова, прикордонники знищили 4 укриття, 5 автівок та великокаліберний кулемет ДШК.

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ДПСУ Держприкордонслужба (6766) прикордонники (1256) знищення (10385) дрони (8485)
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