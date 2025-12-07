Пограничники "Стальной границы" уничтожили танк и укрытия оккупантов на Курском направлении. ВИДЕО

Пограничники-пилоты "Стальной границы" во время вылетов ударными дронами уничтожили вражескую технику и укрытия на Курском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражен и ликвидирован замаскированный танк, а БПЛА "Vampire" разгромил укрытие противника.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также на видео украинские FPV-дроны нанесли удары по антенне, складу боеприпасов и еще двум укрытиям оккупантов.

Смотрите также: Пограничники уничтожили наземный робот оккупантов с крупнокалиберным пулеметом НСВ "Утес". ВИДЕО

К слову, пограничники уничтожили 4 укрытия, 5 автомобилей и крупнокалиберный пулемет ДШК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 30-й бригады отбили штурм оккупантов во время густого тумана. ВИДЕО