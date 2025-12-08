РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 181 680 человек (+810 за сутки), 11 403 танка, 34 917 артсистем, 23 689 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 181 680 российских оккупантов.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 8.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 181 680 (+810) человек
  • танков – 11 403 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 689 (+1) ед.
  • артиллерийских систем – 34 917 (+10) ед.
  • РСЗО – 1 562 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 253 (+0) ед.
  • самолетов – 431 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 88 457 (+530) ед.
  • крылатые ракеты – 4 058 (+4) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 69 182 (+47) ед.
  • специальная техника – 4 018 (+3) ед.

Потери россиян 7 декабря

Уничтожение российской военной техники в Украине

В ходе войны в Украине украинские военные активно уничтожают российскую военную технику, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские системы, боевые машины пехоты, военные грузовики и другие средства ведения войны. Это достигается благодаря сочетанию различных факторов: высокоточного оружия, современных систем разведки, дронов и артиллерии.

По сообщениям украинских и западных источников, наибольшие потери среди российской техники несут танки Т-72 и Т-90, самоходные артиллерийские установки, системы РСЗО "Град" и "Ураган", а также боевые машины пехоты. Значительную роль играет также уничтожение российских складов боеприпасов и топлива, что дополнительно парализует боевые операции противника.

Использование беспилотников, разведывательной авиации и современных противотанковых систем, таких как Javelin и NLAW, позволяет украинским военным поражать цели на большой дистанции с высокой точностью. Это делает российскую технику более уязвимой даже при передвижении колоннами или развертывании на позициях.

Таким образом, систематическое уничтожение военной техники является ключевым фактором в сдерживании наступательных операций России и в укреплении обороноспособности Украины.

Вихідний мабуть кацапи гуляли щось мало баранів дохлих
08.12.2025 08:02 Ответить
Ма'ть свинособаки добре ховалися вчора, що меньше тисячі здохло 🧐
08.12.2025 08:09 Ответить
 
 