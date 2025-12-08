Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 181 680 человек (+810 за сутки), 11 403 танка, 34 917 артсистем, 23 689 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 181 680 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 8.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 181 680 (+810) человек
- танков – 11 403 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 23 689 (+1) ед.
- артиллерийских систем – 34 917 (+10) ед.
- РСЗО – 1 562 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 253 (+0) ед.
- самолетов – 431 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 88 457 (+530) ед.
- крылатые ракеты – 4 058 (+4) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 69 182 (+47) ед.
- специальная техника – 4 018 (+3) ед.
Уничтожение российской военной техники в Украине
В ходе войны в Украине украинские военные активно уничтожают российскую военную технику, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские системы, боевые машины пехоты, военные грузовики и другие средства ведения войны. Это достигается благодаря сочетанию различных факторов: высокоточного оружия, современных систем разведки, дронов и артиллерии.
По сообщениям украинских и западных источников, наибольшие потери среди российской техники несут танки Т-72 и Т-90, самоходные артиллерийские установки, системы РСЗО "Град" и "Ураган", а также боевые машины пехоты. Значительную роль играет также уничтожение российских складов боеприпасов и топлива, что дополнительно парализует боевые операции противника.
Использование беспилотников, разведывательной авиации и современных противотанковых систем, таких как Javelin и NLAW, позволяет украинским военным поражать цели на большой дистанции с высокой точностью. Это делает российскую технику более уязвимой даже при передвижении колоннами или развертывании на позициях.
Таким образом, систематическое уничтожение военной техники является ключевым фактором в сдерживании наступательных операций России и в укреплении обороноспособности Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль