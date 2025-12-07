С начала суток на фронте 139 боевых столкновений, на Покровском направлении россияне атаковали 46 раз, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 7 декабря, на фронте произошло 139 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 32 авиационных удара, применили шесть ракет и сбросили 87 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3358 дронов-камикадзе и осуществили 3057 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 131 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Песчаного.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Дерилово, Заречное, Мирное и в направлениях Александровки, Ставок, Торского. Два боевых столкновения продолжаются.

Шесть штурмовых действий войск противника отразили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвинуться вблизи Ямполя и Серебрянки.

Одну вражескую атаку отразили наши защитники в районе Часова Яра, на Краматорском направлении.

На Константиновском направлении россияне 16 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка Щербиновка, Клебан-Бык, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 46 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в направлениях Нового Шахово, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Новоекономическое, Гришино, Котлино, Удачное, Дачное, Филия. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении в общей сложности было уничтожено 88 оккупантов, из них 51 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили две единицы автомобильной техники, квадроцикл, 31 БПЛА, укрытия для личного состава, а также поразили два пункта управления БПЛА и 8 укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Вороное, Злагода, Красногорское, Привольное, Солодкое и в сторону Вишневого.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 18 боевых столкновений

, враг пытался продвинуться к населенным пунктам Рыбное, Радостное, Варваровка, Доброполье, Зеленое, Гуляйполе. Одно боевое столкновеление продолжается. На Ореховском направлении враг осуществил две безуспешные атаки в направлении Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.

