Конгрес США схвалив оборонний законопроєкт: у ньому $800 млн для України

Лідери обох палат Конгресу США узгодили остаточний текст пакета документів щодо національної оборони та безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

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Що відомо?

Закон про асигнування у сфері національної оборони (NDAA) включає виділення $800 млн військової допомоги України протягом наступних двох років.

Зазначається, що бюджет Міноборони США на $8 млрд більший, ніж $892,6 млрд, які запросив Дональд Трамп для Пентагону.

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"Цьогорічний Закон про асигнування у сфері національної оборони (NDAA) допомагає просувати порядок денний президента Трампа та республіканців "Мир через силу", кодифікуючи 15 виконавчих указів президента Трампа, покладаючи край воук-ідеології в Пентагоні, убезпечуючи кордон, відроджуючи оборонну промисловість та дух воїна", - сказав спікер Палати представників Майк Джонсон.

Прикметник воук (woke) походить із розмовної англійської мови афроамериканців і означає "уважний до расової упередженості та дискримінації".

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Допомога Україні

Fox News пише, що у документі продовжують фінансування Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) по $400 млн у 2026 та 2027 роках.

"Конгрес також вимагатиме частішої звітності про внески союзників в Україну, щоб відстежувати, як європейські партнери підтримують Київ", - зазначає видання.

Пізніше обидві палати Конгресу мають окремо схвалити документ на фінансовий рій, що закінчується у вересні 2026 року.

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