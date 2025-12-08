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Новини Допомога Україні від США
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Конгрес США схвалив оборонний законопроєкт: у ньому $800 млн для України

У США схвалили оборонний законопроєкт із 800 млн для України

Лідери обох палат Конгресу США узгодили остаточний текст пакета документів щодо національної оборони та безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

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Що відомо?

Закон про асигнування у сфері національної оборони (NDAA) включає виділення $800 млн військової допомоги України протягом наступних двох років.

Зазначається, що бюджет Міноборони США на $8 млрд більший, ніж $892,6 млрд, які запросив Дональд Трамп для Пентагону.

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"Цьогорічний Закон про асигнування у сфері національної оборони (NDAA) допомагає просувати порядок денний президента Трампа та республіканців "Мир через силу", кодифікуючи 15 виконавчих указів президента Трампа, покладаючи край воук-ідеології в Пентагоні, убезпечуючи кордон, відроджуючи оборонну промисловість та дух воїна", - сказав спікер Палати представників Майк Джонсон.

Прикметник воук (woke) походить із розмовної англійської мови афроамериканців і означає "уважний до расової упередженості та дискримінації".

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Допомога Україні

Fox News пише, що у документі продовжують фінансування Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) по $400 млн у 2026 та 2027 роках.

"Конгрес також вимагатиме частішої звітності про внески союзників в Україну, щоб відстежувати, як європейські партнери підтримують Київ", - зазначає видання.

Пізніше обидві палати Конгресу мають окремо схвалити документ на фінансовий рій, що закінчується у вересні 2026 року.

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Автор: 

Конгрес США (1288) США (26804)
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Топ коментарі
+7
Вражина, будь ти проклятий, руде одоробло…
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08.12.2025 11:07 Відповісти
+4
Ну так цей вражина припинить всю допомогу ( а він може) і буде ще повніша срака тому що в Україні все просрано в самих впк навіть близько як у кацапів немає, тільки можемо клепати дрони і все, ні ракет балістичних ніфуя нема.
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08.12.2025 11:09 Відповісти
+4
Норвегія за місяць у 8 разів більше надала....Тварина руда - будь ти прокляті!!
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08.12.2025 11:37 Відповісти

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