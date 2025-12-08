РУС
Конгресс США одобрил оборонный законопроект: в нем $800 млн для Украины

Лидеры обеих палат Конгресса США согласовали окончательный текст пакета документов по национальной обороне и безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Что известно

Закон об ассигнованиях в сфере национальной обороны (NDAA) включает выделение $800 млн военной помощи Украине в течение следующих двух лет.

Отмечается, что бюджет Минобороны США на $8 млрд больше, чем $892,6 млрд, которые запросил Дональд Трамп для Пентагона.

"Нынешний Закон об ассигнованиях в сфере национальной обороны (NDAA) помогает продвигать повестку дня президента Трампа и республиканцев "Мир через силу", кодифицируя 15 исполнительных указов президента Трампа, положив конец воук-идеологии в Пентагоне, обеспечивая безопасность границ, возрождая оборонную промышленность и дух воина", - сказал спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Прилагательное woke происходит из разговорного английского языка афроамериканцев и означает "внимательный к расовым предрассудкам и дискриминации".

Помощь Украине

Fox News пишет, что в документе продолжают финансирование Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) по $400 млн в 2026 и 2027 годах.

"Конгресс также будет требовать более частой отчетности о взносах союзников в Украину, чтобы отслеживать, как европейские партнеры поддерживают Киев", - отмечает издание.

Позже обе палаты Конгресса должны отдельно одобрить документ на финансовый год, который заканчивается в сентябре 2026 года.

Вражина, будь ти проклятий, руде одоробло…
показать весь комментарий
08.12.2025 11:07 Ответить
Ну так цей вражина припинить всю допомогу ( а він може) і буде ще повніша срака тому що в Україні все просрано в самих впк навіть близько як у кацапів немає, тільки можемо клепати дрони і все, ні ракет балістичних ніфуя нема.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:09 Ответить
Від щирого серця, блін...
показать весь комментарий
08.12.2025 11:15 Ответить
Протягом січня-лютого 2026 року чеська компанія LPP поставить в Україну пробну партію своїх нових крилатих ракет Narwhal.

показать весь комментарий
08.12.2025 11:16 Ответить
Боже бережи Павела в Чехії! Тільки б наші зрадники не просрали цю допомогу!
показать весь комментарий
08.12.2025 11:19 Ответить
Дякуючи нашій злодійкуватій владі нас зрадять і кинуть всі, хто можна, і це тільки початок...
показать весь комментарий
08.12.2025 11:16 Ответить
Норвегія за місяць у 8 разів більше надала....Тварина руда - будь ти прокляті!!
показать весь комментарий
08.12.2025 11:37 Ответить
 
 