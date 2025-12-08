Конгресс США одобрил оборонный законопроект: в нем $800 млн для Украины
Лидеры обеих палат Конгресса США согласовали окончательный текст пакета документов по национальной обороне и безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.
Что известно
Закон об ассигнованиях в сфере национальной обороны (NDAA) включает выделение $800 млн военной помощи Украине в течение следующих двух лет.
Отмечается, что бюджет Минобороны США на $8 млрд больше, чем $892,6 млрд, которые запросил Дональд Трамп для Пентагона.
"Нынешний Закон об ассигнованиях в сфере национальной обороны (NDAA) помогает продвигать повестку дня президента Трампа и республиканцев "Мир через силу", кодифицируя 15 исполнительных указов президента Трампа, положив конец воук-идеологии в Пентагоне, обеспечивая безопасность границ, возрождая оборонную промышленность и дух воина", - сказал спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
Прилагательное woke происходит из разговорного английского языка афроамериканцев и означает "внимательный к расовым предрассудкам и дискриминации".
Помощь Украине
Fox News пишет, что в документе продолжают финансирование Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) по $400 млн в 2026 и 2027 годах.
"Конгресс также будет требовать более частой отчетности о взносах союзников в Украину, чтобы отслеживать, как европейские партнеры поддерживают Киев", - отмечает издание.
Позже обе палаты Конгресса должны отдельно одобрить документ на финансовый год, который заканчивается в сентябре 2026 года.
