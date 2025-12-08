45-денний механізм для ОПК та скасування 72-годинної перевірки: Кабмін вніс зміни до порядку бронювання
Сьогодні, 8 грудня, Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Вони спрямовані на те, щоб захистити кадровий потенціал підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) та забезпечують економічну стійкість країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства економіки довкілля та сільського господарства.
Які нововведення передбачені?
Як зазначається, одне з важливих нововведень - можливість бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів - період протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку.
"Таке нововведення дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур", - пояснили в Міністерстві.
Крім того, для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Тепер рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу.
"Ми продовжуємо вдосконалювати механізм бронювання, щоб підприємства, особливо в оборонно-промисловому комплексі, могли стабільно працювати й утримувати свої команди. Швидке ухвалення рішень, скасування зайвих затримок та можливість бронювати працівників на період усунення порушень військового обліку - це те, що бізнес давно очікував", - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.
Коли нововведення набудуть чинності?
Також зазначається, що нововведення починають діяти з дати офіційного опублікування постанови Кабінету Міністрів. Це дає змогу підприємствам ОПК та критично важливим компаніям оперативно переходити на оновлений механізм бронювання та одразу використовувати розширені можливості для захисту своїх працівників.
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