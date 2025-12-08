РУС
1 615 7

45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки: Кабмин внес изменения в порядок бронирования

Новые правила бронирования

Сегодня, 8 декабря, Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок бронирования военнообязанных. Они направлены на то, чтобы защитить кадровый потенциал предприятий, работающих в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и обеспечивающих экономическую устойчивость страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства экономики окружающей среды и сельского хозяйства.

Какие нововведения предусмотрены?

Как отмечается, одно из важных нововведений - возможность бронировать работников предприятий ОПК сроком на 45 календарных дней - период, в течение которого работник устраняет нарушение правил воинского учета.

"Такое нововведение позволяет компаниям не терять специалистов во время урегулирования формальных процедур", - пояснили в Министерстве.

Кроме того, для предприятий, которым подтвержден статус критически важных, отменено действие 72-часового срока для проверки списков работников, поданных на бронирование. Теперь решения принимаются быстрее, что помогает оперативно защищать персонал и поддерживать непрерывную работу.

"Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений, отмена лишних задержек и возможность бронировать работников на период устранения нарушений воинского учета - это то, чего бизнес давно ждал", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

Когда нововведения вступят в силу?

Также отмечается, что нововведения начинают действовать с даты официального опубликования постановления Кабинета Министров. Это позволяет предприятиям ОПК и критически важным компаниям оперативно переходить на обновленный механизм бронирования и сразу использовать расширенные возможности для защиты своих работников.

...для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Тепер рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу.

Тобто тепер можна перевіряти не 72 год., а скільки захочеться ТЦК?
показать весь комментарий
08.12.2025 12:15 Ответить
Бронювати мають тільки представників робітничих професій, які безпосередньо є носіями критично важливих навичок чи компетенцій. Все управління та менеджери з продажу мають йти на фронт!
показать весь комментарий
08.12.2025 12:16 Ответить
Де таких дебілів клонують?
показать весь комментарий
08.12.2025 12:18 Ответить
Ти в ЗСУ, умнік? Чи теж заброньований критично важливий? Я чекаю тебе на фронті!
показать весь комментарий
08.12.2025 12:45 Ответить
Іди нах клоун .В ЗСУ він,на дивані пердиш тварюка тупа.Тут ще таких десь 5 мудаків лазе,просто тема не їхня
показать весь комментарий
08.12.2025 12:50 Ответить
Висловлюю вам свою повагу. Керівництво давно за вами спостерігає і вирішило підвищити ваш рівень з шпрехбаклана до шпрехмейстера. Додаткову філіжанку еспрессо отримаєте сьогодні на полудник, кур'єра глово попередили. Одночасно застерігаємо, що у ваших дописах є застарілі методики, які не сприяють якісному засвоєнню інформації аудиторією.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:58 Ответить
Висловлюю вам свою повагу. Ваша думка дуже важлива для суспільства і заслуговує бути почутою. Пропоную вам вийти до найближчого маркету і декілька разів дуже гучно заволати про неї. Потім застриботіти і знову заволати. Повторювати, поки не почують.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:21 Ответить
 
 