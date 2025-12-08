45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки: Кабмин внес изменения в порядок бронирования

Сегодня, 8 декабря, Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок бронирования военнообязанных. Они направлены на то, чтобы защитить кадровый потенциал предприятий, работающих в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и обеспечивающих экономическую устойчивость страны.

Какие нововведения предусмотрены?

Как отмечается, одно из важных нововведений - возможность бронировать работников предприятий ОПК сроком на 45 календарных дней - период, в течение которого работник устраняет нарушение правил воинского учета.

"Такое нововведение позволяет компаниям не терять специалистов во время урегулирования формальных процедур", - пояснили в Министерстве.

Кроме того, для предприятий, которым подтвержден статус критически важных, отменено действие 72-часового срока для проверки списков работников, поданных на бронирование. Теперь решения принимаются быстрее, что помогает оперативно защищать персонал и поддерживать непрерывную работу.

"Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений, отмена лишних задержек и возможность бронировать работников на период устранения нарушений воинского учета - это то, чего бизнес давно ждал", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

Когда нововведения вступят в силу?

Также отмечается, что нововведения начинают действовать с даты официального опубликования постановления Кабинета Министров. Это позволяет предприятиям ОПК и критически важным компаниям оперативно переходить на обновленный механизм бронирования и сразу использовать расширенные возможности для защиты своих работников.