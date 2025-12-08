Зеленський зустрінеться із Рютте, фон дер Ляєн та Коштою: говоритимуть про мирні зусилля

Президент Володимир Зеленський сьогодні проведе зустріч із генсеком НАТО Рютте, президенткою ЄК фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Коштою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила головна речниця Європейської комісії Паола Пінью.

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Що відомо?

"Я не буду вдаватися в деталі того, що може бути обговорено на цій зустрічі пізніше сьогодні, але це, звичайно, слід розглядати в контексті поточних дискусій щодо миру для України", - зазначила вона.

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Репараційна позика

Також однією із тем обговорень буде репараційна позика.

"Щодо репараційної позики, обговорення триватимуть прямо до засідання Європейської ради наступного тижня, метою якого є ухвалення остаточного рішення та чіткого результату для вирішення питання фінансування потреб України у 2026 та 2027 роках", - додала Пінью.

За словами речниці, сьогодні генсек НАТО Марк Рютте прийме у своїй брюссельській резиденції президента Володимира Зеленського, президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошту.

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