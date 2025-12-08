Здивований заявою Трампа. Зеленський читав "мирний план", - "слуга народу" Мережко

Глава комітету Ради із закордонних справ, нардеп "Слуги народу" Олександр Мережко прокоментував заяву Дональда Трампа, який сказав, що Володимир Зеленський не читав "мирний план" США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

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Заява Мережко

Нардеп зазначив, що "м'яко кажучи, здивований" словами Трампа, оскільки він знає, що Зеленський "дуже обережний".

"Він (Володимир Зеленський. - Ред.) читає всі документи, особливо такі важливі та значущі, як ця мирна пропозиція президента Трампа, і я абсолютно впевнений, що він ознайомився з цим планом і прочитав його", - сказав Мережко.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

Трамп заявив, що Росія нібито погодилась на його "мирний план", тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не ознайомився з документом.

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Мирний план США: що відомо

Адміністрація Білого дому підготувала рамковий документ, який пропонується як основа для завершення війни. У його першій версії було 28 пунктів. Мета плану - закликати до припинення війни за умов, що передбачають компроміси від України, гарантії безпеки, політичні домовленості та певні поступки.

Згідно з відкритими даними, план передбачає серед іншого:

виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

Після критики та обговорень - як з боку України, так і з боку європейських союзників - частину пунктів змінено: нова версія вже має не 28, а близько 20 пунктів.

Представники України та США проводять консультації - спробують "доопрацювати" текст, погодити базові принципи мирного врегулювання.

Але частина умов плану - особливо територіальні поступки та обмеження ЗСУ - вважається українською стороною неприйнятною без істотних змін.

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