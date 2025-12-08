РУС
Удивленный заявлением Трампа, Зеленский читал "мирный план", - "слуга народа" Мережко

Трамп сказал, что Зеленский не читал мирный план: в Раде отреагировали

Глава комитета Рады по иностранным делам, нардеп "Слуги народа" Александр Мережко прокомментировал заявление Дональда Трампа, который сказал, что Владимир Зеленский не читал "мирный план" США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Заявление Мережко

Нардеп отметил, что "мягко говоря, удивлен" словами Трампа, поскольку он знает, что Зеленский "очень осторожен".

"Он (Владимир Зеленский. - Ред.) читает все документы, особенно такие важные и значимые, как это мирное предложение президента Трампа, и я абсолютно уверен, что он ознакомился с этим планом и прочитал его", - сказал Мережко.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
  • Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.
  • Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на его "мирный план", тогда как президент Украины Владимир Зеленский даже не ознакомился с документом.

Мирный план США: что известно

Администрация Белого дома подготовила рамочный документ, который предлагается в качестве основы для завершения войны. В его первой версии было 28 пунктов. Цель плана - призвать к прекращению войны на условиях, предусматривающих компромиссы со стороны Украины, гарантии безопасности, политические договоренности и определенные уступки.

Согласно открытым данным, план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

После критики и обсуждений - как со стороны Украины, так и со стороны европейских союзников - часть пунктов изменена: новая версия уже имеет не 28, а около 20 пунктов.

Представители Украины и США проводят консультации - попытаются "доработать" текст, согласовать базовые принципы мирного урегулирования.

Но часть условий плана - особенно территориальные уступки и ограничения ВСУ - считается украинской стороной неприемлемой без существенных изменений

Зеленский Владимир (22865) Трамп Дональд (7201) Мережко Александр (52)
Топ комментарии
+3
доказувати щось Тампону все одне що розмовляти з табуретом
показать весь комментарий
08.12.2025 11:22 Ответить
+1
Зеленський вміє читати!!! Не наговорюйте на нашу мавпочку!!!
показать весь комментарий
08.12.2025 11:28 Ответить
+1
Тобі не пох на нього?Власних проблем немає?
показать весь комментарий
08.12.2025 11:35 Ответить
доказувати щось Тампону все одне що розмовляти з табуретом
показать весь комментарий
08.12.2025 11:22 Ответить
Так Трампон взагалі не спілкувався з Зеленским з цього приводу - він виніс судження через "поламаний телефон" - тобто - Вітькова з Кушнером, які вже неодноразово доносили до нього спотворену інформацію.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:37 Ответить
Мережко хоче бути єрмаком?
показать весь комментарий
08.12.2025 11:22 Ответить
Знайдіть хоч когось, хто не дивується від заяв трампа.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:22 Ответить
Раз!!!
показать весь комментарий
08.12.2025 11:29 Ответить
Вже не дивуюсь.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:35 Ответить
Два!!!
показать весь комментарий
08.12.2025 11:35 Ответить
Трамп - це галімий пі/_Ооб_ол. що там дивуватись? Але таке ЦЕ був висір зі сторони зелі.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:24 Ответить
ВСЕ що починається із слова Трамп треба просто ігнорувати. Це корумпована сімейка фашистів. От і все
показать весь комментарий
08.12.2025 11:24 Ответить
Трамп сказав шо не читав - бо Зеля не схиляється до кацапського плану - відступ на Донбасі- твердий цей Мережко
показать весь комментарий
08.12.2025 11:25 Ответить
Глава комітету Ради із закордонних справ, нардеп "Слуги народу" --- в ВРУ паразит на жлобине и гнидой подгоняет
показать весь комментарий
08.12.2025 11:25 Ответить
Та трампон буде викручуватись і викручуватись, щоб тільки догодити своєму кумиру *****. Це вже зрозумів весь світ. У обісцяного московськими шльондрами тампона кумир - <*******!
показать весь комментарий
08.12.2025 11:25 Ответить
А нашо його читати - все одно там про капітуляцію України. Чому ніде нема українського плану? Він взагалі має висіти на кожному стовпі країн Єпропи та Америки і на столі в кожного чиновника.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:26 Ответить
Всі попередні плани та платформи ЗЄрмака висять по сортирах ОП.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:30 Ответить
Блевотіна руда....щоб ти здох разом з усіма своїми ублюдками
показать весь комментарий
08.12.2025 11:27 Ответить
Тобі не пох на нього?Власних проблем немає?
показать весь комментарий
08.12.2025 11:35 Ответить
Нє.

Ну так же ж вже не "Ми, дебіли, все проїбали", а "Нас прєдалі".
показать весь комментарий
08.12.2025 11:38 Ответить
Дятле, він є нашою проблемою зараз по факту. Бо припинив допомогу Україні і топить за капітуляцію України.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:38 Ответить
Це проблема бо у ватних відсосів в ОП у січні 2025 не було плану Б.
Чи ще до інавгурації Трампа не було зрозуміло, що американська халява скінчилася?

Тому головна проблема - довбойоби, що керують, і довбойоби, що їх виправдовують.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:44 Ответить
Головна наша проблема-ми самі.Асфальт катали?Байдену і трампу хамили?Хто винен?Трамп винен.Ну і Порошенко
показать весь комментарий
08.12.2025 11:52 Ответить
Зеленський вміє читати!!! Не наговорюйте на нашу мавпочку!!!
показать весь комментарий
08.12.2025 11:28 Ответить
Читав. І пальцем по бомазі водив, висолопивши язика. А трумп нехай заткнеться.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:29 Ответить
Так і бачу- сидить Вова над книжкою, читає...Мама Ріма питає - тепер розкажи що ти прочитав?
-Вова сидить колупається в носі, дивится на муху яка повзає по недоїденій груші ...Тут прилітає рушником у вухо - соплі виття...
показать весь комментарий
08.12.2025 11:43 Ответить
я чекаю коли руде дурко під камери помочиться посеред овального кабінету . ця мить вже близько
показать весь комментарий
08.12.2025 11:32 Ответить
З зе доброго дєдушку лєніна ліплять-все читає,все знає,про все турбується
показать весь комментарий
08.12.2025 11:34 Ответить
Ну читав....В одне вухо влетіло- в друге вилетіло. Не вундеркінд же він якийсь, звичайний артист зачуханого шапіто.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:38 Ответить
Не артист,а тупий нарк!!!!
показать весь комментарий
08.12.2025 11:43 Ответить
Цей наш дурачок в дитинстві (коли йому 42 годіка було) дійсно нічого перед переговорами не читав. Міністри Лєнку просили занести йому теку з тезами і вмовити шось почитати.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:38 Ответить
Читав в окулярах ?
показать весь комментарий
08.12.2025 11:46 Ответить
Зараз час піти на загострення і публічно назвати план неприйнятним і зрадницьким.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:47 Ответить
Тут сталеві яйця більше не працюють. А з тієї сторони це сприймуть з радістю та готовністю.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:50 Ответить
 
 