Удивленный заявлением Трампа, Зеленский читал "мирный план", - "слуга народа" Мережко

Глава комитета Рады по иностранным делам, нардеп "Слуги народа" Александр Мережко прокомментировал заявление Дональда Трампа, который сказал, что Владимир Зеленский не читал "мирный план" США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление Мережко

Нардеп отметил, что "мягко говоря, удивлен" словами Трампа, поскольку он знает, что Зеленский "очень осторожен".

"Он (Владимир Зеленский. - Ред.) читает все документы, особенно такие важные и значимые, как это мирное предложение президента Трампа, и я абсолютно уверен, что он ознакомился с этим планом и прочитал его", - сказал Мережко.

Читайте: Сын Трампа утверждает, что из Украины "сбежали богачи": В Монако 50% Bugatti и Ferrari имеют украинские номера

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на его "мирный план", тогда как президент Украины Владимир Зеленский даже не ознакомился с документом.

Читайте: Зеленский: Американские представители знают базовые украинские позиции, продолжаем работать

Мирный план США: что известно

Администрация Белого дома подготовила рамочный документ, который предлагается в качестве основы для завершения войны. В его первой версии было 28 пунктов. Цель плана - призвать к прекращению войны на условиях, предусматривающих компромиссы со стороны Украины, гарантии безопасности, политические договоренности и определенные уступки.

Согласно открытым данным, план предусматривает среди прочего:

вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

После критики и обсуждений - как со стороны Украины, так и со стороны европейских союзников - часть пунктов изменена: новая версия уже имеет не 28, а около 20 пунктов.

Представители Украины и США проводят консультации - попытаются "доработать" текст, согласовать базовые принципы мирного урегулирования.

Но часть условий плана - особенно территориальные уступки и ограничения ВСУ - считается украинской стороной неприемлемой без существенных изменений

Читайте также: Пентагон был готов к передаче Украине Tomahawk, но Трамп отказал, - экс-посол США Тейлор