На Дніпропетровщині росіяни тиснуть там, де їм щось вдається. Ділянки, на яких їм дають відсіч, намагаються обходити, - 59 ОШБр

Російські війська намагаються тиснути виключно на тих ділянках фронту, де їм вдається досягти успіху, уникаючи потужної відсічі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів старший офіцер відділення комунікацій 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка Тарас Мишак.

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"Ворог завжди діє за такою тактикою: він тисне там, де йому щось вдається. А там, де йому дають міцну відсіч, там він намагається обійти. Тому впродовж останніх кількох місяців тиск на нашій ділянці не такий потужний, як, можливо, в сусідів. Ворог розуміє, що тут стоїть потужна бригада. І особливого сенсу тиснути їм немає. Вони шукають якісь інші ділянки", - зазначив військовий.

Мишак зазначив, що його бригада також намагається допомагати суміжним підрозділам, особливо в безпілотній компоненті, та знищувати ворога не лише у смузі своєї відповідальності. Та додав, що його оцінка стосується поточної ситуації на фронті, і вона може змінитися залежно від обставин.

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Активне руйнування логістики противником

За його словами, російські війська протягом останнього року активно знищують українську логістику, через що пересування по всій лінії фронту ускладнене. Уже за 20 км від лінії фронту рух стає небезпечним, а у 15-кілометровій зоні ризики особливо високі.

Вплив погодних умов

У туманну погоду ситуація з логістикою трохи поліпшується через обмежену видимість для російських дронів. Водночас така ж погода надає перевагу окупантам у штурмових операціях, адже українські дрони також стають менш ефективними.

Щоб полегшити ситуацію, українські військові використовують:

Наземні роботизовані комплекси для доставки матеріалів

Важкі дрони-бомбери

Групи ППО та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ)

Дрони-перехоплювачі для протидії російським дронам.

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