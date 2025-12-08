В Днепропетровской области россияне давят там, где им что-то удается. Участки, на которых им дают отпор, пытаются обходить, - 59 ОШБр
Российские войска пытаются давить исключительно на тех участках фронта, где им удается добиться успеха, избегая мощного отпора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадского радио рассказал старший офицер отделения коммуникаций 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка Тарас Мишак.
"Враг всегда действует по такой тактике: он давит там, где ему что-то удается. А там, где ему дают сильный отпор, там он пытается обойти. Поэтому в течение последних нескольких месяцев давление на нашем участке не такое мощное, как, возможно, у соседей. Враг понимает, что здесь стоит мощная бригада. И особого смысла давить им нет. Они ищут какие-то другие участки", - отметил военный.
Мышак отметил, что его бригада также пытается помогать смежным подразделениям, особенно в беспилотной компоненте, и уничтожать врага не только в зоне своей ответственности. И добавил, что его оценка касается текущей ситуации на фронте, и она может измениться в зависимости от обстоятельств.
Активное разрушение логистики противником
По его словам, российские войска в течение последнего года активно уничтожают украинскую логистику, из-за чего передвижение по всей линии фронта затруднено. Уже в 20 км от линии фронта движение становится опасным, а в 15-километровой зоне риски особенно высоки.
Влияние погодных условий
В туманную погоду ситуация с логистикой немного улучшается из-за ограниченной видимости для российских дронов. В то же время такая же погода дает преимущество оккупантам в штурмовых операциях, ведь украинские дроны также становятся менее эффективными.
Чтобы облегчить ситуацию, украинские военные используют:
-
Наземные роботизированные комплексы для доставки материалов
-
Тяжелые дроны-бомбардировщики
-
Группы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
-
Дроны-перехватчики для противодействия российским дронам.
Без разючої переваги над ворогом вони воювати не можуть.
І там русня отримувала феєричних люлів. Як і у Першу світову, коли вирішила пободатись з імперіями. Відтоді - зась, лише всякі чехословаччини-угорщини-чечні.
Ну от на Україну наїхала, думала, що буде за трі дня.