Новости Наступление РФ на Днепропетровщине
398 5

В Днепропетровской области россияне давят там, где им что-то удается. Участки, на которых им дают отпор, пытаются обходить, - 59 ОШБр

Тактика врага, разрушение логистики и дроны: ситуация на фронте

Российские войска пытаются давить исключительно на тех участках фронта, где им удается добиться успеха, избегая мощного отпора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадского радио рассказал старший офицер отделения коммуникаций 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка Тарас Мишак.

"Враг всегда действует по такой тактике: он давит там, где ему что-то удается. А там, где ему дают сильный отпор, там он пытается обойти. Поэтому в течение последних нескольких месяцев давление на нашем участке не такое мощное, как, возможно, у соседей. Враг понимает, что здесь стоит мощная бригада. И особого смысла давить им нет. Они ищут какие-то другие участки", - отметил военный.

Мышак отметил, что его бригада также пытается помогать смежным подразделениям, особенно в беспилотной компоненте, и уничтожать врага не только в зоне своей ответственности. И добавил, что его оценка касается текущей ситуации на фронте, и она может измениться в зависимости от обстоятельств.

Активное разрушение логистики противником

По его словам, российские войска в течение последнего года активно уничтожают украинскую логистику, из-за чего передвижение по всей линии фронта затруднено. Уже в 20 км от линии фронта движение становится опасным, а в 15-километровой зоне риски особенно высоки.

Влияние погодных условий

В туманную погоду ситуация с логистикой немного улучшается из-за ограниченной видимости для российских дронов. В то же время такая же погода дает преимущество оккупантам в штурмовых операциях, ведь украинские дроны также становятся менее эффективными.

Чтобы облегчить ситуацию, украинские военные используют:

  • Наземные роботизированные комплексы для доставки материалов

  • Тяжелые дроны-бомбардировщики

  • Группы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

  • Дроны-перехватчики для противодействия российским дронам.

Дудаєв казав, що русня завжди нападає на найслабших.
Без разючої переваги над ворогом вони воювати не можуть.
08.12.2025 14:50 Ответить
Існують держави, які нападають на свідомо сильніших?
08.12.2025 15:25 Ответить
Гітлерівська Німеччина. Полізла одразу в три місця. І досить успішно. Ледь забили ногами, згуртувавши більше половини цивілізованого світу.
І там русня отримувала феєричних люлів. Як і у Першу світову, коли вирішила пободатись з імперіями. Відтоді - зась, лише всякі чехословаччини-угорщини-чечні.
Ну от на Україну наїхала, думала, що буде за трі дня.
08.12.2025 15:28 Ответить
Підлі росіяни? - століттями підтверджено! Та це не виправдання наших проблем і невдач! На рингу - Усик, на війні - Верховний!
08.12.2025 15:04 Ответить
Така тактика в них з початку війни.
08.12.2025 16:13 Ответить
 
 