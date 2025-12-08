Міжнародний суд ООН прийняв до розгляду зустрічний позов РФ проти України у "справі про геноцид"

Міжнародний суд ООН постановив прийняти до розгляду зустрічні позовні вимоги РФ проти України за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 року. Водночас суд відхилив заперечення України щодо недопустимості російських вимог.

Про це повідомляє пресслужба Суду, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Суд ООН прийняв зустрічний позов РФ

Ухвалою від 5 грудня Міжнародний суд ООН визнав, що зустрічний позов Росії "є прийнятним як такий і є частиною поточного провадження".

Клопотання України щодо недопустимості російських вимог було відхилено.

Суд встановив, що зустрічні позови РФ підпадають під його юрисдикцію та безпосередньо пов’язані як юридично, так і фактично з основним позовом України.

У повідомленні суду сказано, що Україна має подати відповідь на позов до 7 грудня 2026 року, а Росія матиме час до 7 грудня 2027 року відповісти на аргументи України.

Читайте також: Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українського народу, - резолюція

Що передувало?

2 лютого 2024 року Міжнародний суд ООН оголосив проміжне рішення за позовом України проти Росії за конвенцією про геноцид. У цьому позові Україна звинуватила РФ у спотворенні поняття геноциду і зловживання ним для того, щоб виправдати повномасштабне вторгнення.

Суд відхилив 5 із 6 заперечень, поданих Росією, але й відмовився розглядати українські позовні вимоги щодо незаконності визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" та початку війни на основі неправдивих звинувачень у геноциді, бо ті, на думку Суду, не стосуються Конвенції про геноцид.

Росія подала свої зустрічні позовні вимоги 18 листопада 2024 року, посилаючись на статтю 80 Регламенту Суду.

Україна заперечила їхню прийнятність. Однак Суд встановив, що зустрічні позови РФ підпадають під його юрисдикцію та безпосередньо пов’язані як юридично, так і фактично з основним позовом України.

Читайте також: Росія надіслала в Міжнародний суд ООН документ, який нібито містить докази "геноциду на Донбасі"