2 186 21

Международный суд ООН принял к рассмотрению встречный иск РФ против Украины по "делу о геноциде"

ООН

Международный суд ООН постановил принять к рассмотрению встречные исковые требования РФ против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. В то же время суд отклонил возражения Украины о недопустимости российских требований.

Об этом сообщает пресс-служба Суда, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Суд ООН принял встречный иск РФ

Постановлением от 5 декабря Международный суд ООН признал, что встречный иск России "является приемлемым как таковой и является частью текущего производства".

Ходатайство Украины о недопустимости российских требований было отклонено.

Суд установил, что встречные иски РФ подпадают под его юрисдикцию и непосредственно связаны как юридически, так и фактически с основным иском Украины.

В сообщении суда говорится, что Украина должна подать ответ на иск до 7 декабря 2026 года, а Россия будет иметь время до 7 декабря 2027 года ответить на аргументы Украины.

Читайте также: Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинского народа, - резолюция

Что предшествовало?

2 февраля 2024 года Международный суд ООН объявил промежуточное решение по иску Украины против России по конвенции о геноциде. В этом иске Украина обвинила РФ в искажении понятия геноцида и злоупотреблении им для того, чтобы оправдать полномасштабное вторжение.

Суд отклонил 5 из 6 возражений, поданных Россией, но и отказался рассматривать украинские исковые требования о незаконности признания так называемых "ЛНР" и "ДНР" и начале войны на основе ложных обвинений в геноциде, поскольку те, по мнению Суда, не касаются Конвенции о геноциде.

  • Россия подала свои встречные исковые требования 18 ноября 2024 года, ссылаясь на статью 80 Регламента Суда.
  • Украина оспорила их приемлемость. Однако Суд установил, что встречные иски РФ подпадают под его юрисдикцию и непосредственно связаны как юридически, так и фактически с основным иском Украины.

Читайте также: Россия направила в Международный суд ООН документ, который якобы содержит доказательства "геноцида на Донбассе"

Автор: 

геноцид (417) иск (640) россия (98281) Международный суд ООН (155)
+15
лицемерные гниды, еще бы заявление гитлера приняли
показать весь комментарий
08.12.2025 19:23 Ответить
+14
Агресор подає заяву на жертву, що та хоче жити та не здається... Світ зійшов з розуму...
показать весь комментарий
08.12.2025 19:27 Ответить
+13
Зовсім їб#нулись.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:24 Ответить
лицемерные гниды, еще бы заявление гитлера приняли
показать весь комментарий
08.12.2025 19:23 Ответить
Гітлер дурник був - сам вийшов з Ліги Націй ... кацапи врахували його помилки .
показать весь комментарий
08.12.2025 19:37 Ответить
Зовсім їб#нулись.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:24 Ответить
ООН - пішло ти «вон»!
показать весь комментарий
08.12.2025 19:26 Ответить
Агресор подає заяву на жертву, що та хоче жити та не здається... Світ зійшов з розуму...
показать весь комментарий
08.12.2025 19:27 Ответить
Дим пускають в очі, терористи кричать, що жертва терорист
показать весь комментарий
08.12.2025 19:27 Ответить
Трамп надавить на імпотентів ООН і вони зрівняють нас як двох геноцидників. А далі Трамп мріє бамбіть європейців і нас своїми Томагавками. Колись писала (як Трамп приїхав вперше у Францію президентом і дививсь на європейських лідерив ненависним оком), що прийде час і його ракети полетять на наші голови.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:27 Ответить
Такого ЛАЙНА, від ****** та воєнного злочинця, в ООН ще не бачили його мудрі члЄни за всю історію цих миротворців!!
показать весь комментарий
08.12.2025 19:28 Ответить
Не здивуюся якщо суд ООН вирівирішить що Україна почала війну і робить геноцид росіян а гітлер/путін/трамп отримають Премію миру.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:30 Ответить
Розігнати цю фейкову організацію разом з її сраними судами!
показать весь комментарий
08.12.2025 19:34 Ответить
А що так можно було? От Гітлер дурень - взяв і застрелився, а мог разом із Гімлером та іншими нацистами подати позов до Ліги націй на американців за бомбардування та інші злочини про німців. Мабуть і досі б судилися...
показать весь комментарий
08.12.2025 19:39 Ответить
Вище був коментар, що гітлер був дурником, бо вийшов з Ліги Націй. А кацапстан врахував цю помилку гітлера і залишився в ООН. Тепер кацапня крутить тим ООНом, як циган сонцем, тим паче, що вони мають право вето, як постійний член Радбезу.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:49 Ответить
А ні хто не розглядає варіант, що умовно одного дня американські Томагавки політять на Київ?
показать весь комментарий
08.12.2025 19:40 Ответить
І чому ООН дивує, що в них зараз найменше фінансування за останнє десятиріччя?
показать весь комментарий
08.12.2025 19:40 Ответить
Тупо відпрацьовують зарплату.

"У повідомленні суду сказано, що Україна має подати відповідь на позов до 7 грудня 2026 року, а Росія матиме час до 7 грудня 2027 року відповісти на аргументи України." 😊
Якщо врахувати, що сьогоднв 8 грудня 2025-го року, то як мінімум на два роки суд зарплатню собі забезпечив. За два роки війна може закінчитись, кацапія розпастися. Судді ще ті прохвости! Але вони тосно читали притчу про Насреддіна, ішака і падишаха. 😁
показать весь комментарий
08.12.2025 19:41 Ответить
А Світова війна все ближче і ближче
показать весь комментарий
08.12.2025 19:44 Ответить
******. Ну те про що я і казав. Якщо Україна капітулює то почнеться не відбудова України як тут деякі мріють, а навпаки почнеться повний розподіл і цькування України і українців. Рашисти і їхні прихвостні типу Орбана, Фіцо і Тромба на цьому не зупиняться і влаштують геноцид і судилище над українцями. Тому що в цьому світі на стороні програвшого ніхто не захоче бути
показать весь комментарий
08.12.2025 19:46 Ответить
Ще в часи античності було відомо що "горе переможеним". Програш України це буде і винищення українців як народу. Тому Україна не має права на поразку.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:52 Ответить
Результат перемовин. Перемовини урівнюють для сторонніх агресора і жертву.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:46 Ответить
Це результат того що Україна з самого початку зробила величезну помилку, піддалась наративам кремля і почала просити миру і перемовин, замість зброї і міжнародно визнаних кордонів 91-го року. Тобто, всі гниди всього світу зразу ж налетіли як коршуни на жертву побачивши що Україна вже погоджується продати себе. Залишилось тільки домовитись про ціну.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:56 Ответить
В сраку собі запхайте всі ці позови та клопотання. ООН це старе імпотентне опердало...що воно є, що його немає... різниці немає... Слава Україні та героям !!!
показать весь комментарий
08.12.2025 20:07 Ответить
 
 