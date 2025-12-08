Международный суд ООН принял к рассмотрению встречный иск РФ против Украины по "делу о геноциде"

Международный суд ООН постановил принять к рассмотрению встречные исковые требования РФ против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. В то же время суд отклонил возражения Украины о недопустимости российских требований.

Суд ООН принял встречный иск РФ

Постановлением от 5 декабря Международный суд ООН признал, что встречный иск России "является приемлемым как таковой и является частью текущего производства".

Ходатайство Украины о недопустимости российских требований было отклонено.

Суд установил, что встречные иски РФ подпадают под его юрисдикцию и непосредственно связаны как юридически, так и фактически с основным иском Украины.

В сообщении суда говорится, что Украина должна подать ответ на иск до 7 декабря 2026 года, а Россия будет иметь время до 7 декабря 2027 года ответить на аргументы Украины.

Что предшествовало?

2 февраля 2024 года Международный суд ООН объявил промежуточное решение по иску Украины против России по конвенции о геноциде. В этом иске Украина обвинила РФ в искажении понятия геноцида и злоупотреблении им для того, чтобы оправдать полномасштабное вторжение.

Суд отклонил 5 из 6 возражений, поданных Россией, но и отказался рассматривать украинские исковые требования о незаконности признания так называемых "ЛНР" и "ДНР" и начале войны на основе ложных обвинений в геноциде, поскольку те, по мнению Суда, не касаются Конвенции о геноциде.

Россия подала свои встречные исковые требования 18 ноября 2024 года, ссылаясь на статью 80 Регламента Суда.

Украина оспорила их приемлемость. Однако Суд установил, что встречные иски РФ подпадают под его юрисдикцию и непосредственно связаны как юридически, так и фактически с основным иском Украины.

