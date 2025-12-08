Международный суд ООН принял к рассмотрению встречный иск РФ против Украины по "делу о геноциде"
Международный суд ООН постановил принять к рассмотрению встречные исковые требования РФ против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. В то же время суд отклонил возражения Украины о недопустимости российских требований.
Об этом сообщает пресс-служба Суда, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Суд ООН принял встречный иск РФ
Постановлением от 5 декабря Международный суд ООН признал, что встречный иск России "является приемлемым как таковой и является частью текущего производства".
Ходатайство Украины о недопустимости российских требований было отклонено.
Суд установил, что встречные иски РФ подпадают под его юрисдикцию и непосредственно связаны как юридически, так и фактически с основным иском Украины.
В сообщении суда говорится, что Украина должна подать ответ на иск до 7 декабря 2026 года, а Россия будет иметь время до 7 декабря 2027 года ответить на аргументы Украины.
Что предшествовало?
2 февраля 2024 года Международный суд ООН объявил промежуточное решение по иску Украины против России по конвенции о геноциде. В этом иске Украина обвинила РФ в искажении понятия геноцида и злоупотреблении им для того, чтобы оправдать полномасштабное вторжение.
Суд отклонил 5 из 6 возражений, поданных Россией, но и отказался рассматривать украинские исковые требования о незаконности признания так называемых "ЛНР" и "ДНР" и начале войны на основе ложных обвинений в геноциде, поскольку те, по мнению Суда, не касаются Конвенции о геноциде.
- Россия подала свои встречные исковые требования 18 ноября 2024 года, ссылаясь на статью 80 Регламента Суда.
"У повідомленні суду сказано, що Україна має подати відповідь на позов до 7 грудня 2026 року, а Росія матиме час до 7 грудня 2027 року відповісти на аргументи України." 😊
Якщо врахувати, що сьогоднв 8 грудня 2025-го року, то як мінімум на два роки суд зарплатню собі забезпечив. За два роки війна може закінчитись, кацапія розпастися. Судді ще ті прохвости! Але вони тосно читали притчу про Насреддіна, ішака і падишаха. 😁