Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Увечері понеділка, 8 грудня, російські окупанти здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Куди рухаються ворожі дрони

О 18:02 - БпЛА з Сумщини рухалися на Полтавщину (Миргородський р-н.).

О 18:17 - ворожі дрони в Ніжинському районі Чернігівщини, курс південний.

О 18:30 - БпЛА на Полтавщині, напрямок Миргород, Ромодан

О 18:33 - "Шахеди" в напрямку Харкова з півночі.

О 18:38 - БпЛА в напрямку м.Полтава з півночі та сходу.

О 19:02 - дрони в напрямку Черкащини (Золотоніський район).

Оновлена інформація

О 19:16 - повідомляється про БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

О 19:33 - безпілотники у напрямку міста Дніпро/Павлоград з півночі.

О 20:09 - БпЛА в Конотопському районі Сумщини, вектор м.Конотоп.

О 20:28 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

О 20:36 - Пуски КАБ на Сумщину.

Оновлена інформація

О 21:12 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 21:16 - БпЛА з Сумщини на Полтавщину (Миргородський р-н).

Оновлена інформація

О 21:37 - БпЛА на Павлоград з півдня.

О 22:12 - безпілотники на Павлоград з півдня.

Оновлена інформація

О 22:19 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

О 22:27 - пуски КАБ на Запоріжжі.

О 23:28 - БпЛА в Чернігівському районі Чернігівщини, курс південно-західний.

Оновлена інформація

О 00:40 - БпЛА на Чернігівщині, повз Ніжин південно-західним курсом.

О 00:44 - повідомляється про розвідувальні дрони противника на Запоріжжі. Безпілотники можуть бути навідниками ворожих засобів ураження.

О 00:45 - БпЛА на Харківщині, напрямок - Харків зі сходу.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що масований ракетно-дроновий удар Росії по Україні в ніч на 7 грудня коштував близько 361 мільйон доларів.

Читайте також: У Фастові збудують новий вокзал на місці зруйнованого атакою РФ, ‒ мер