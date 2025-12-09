Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
Увечері понеділка, 8 грудня, російські окупанти здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Куди рухаються ворожі дрони
О 18:02 - БпЛА з Сумщини рухалися на Полтавщину (Миргородський р-н.).
О 18:17 - ворожі дрони в Ніжинському районі Чернігівщини, курс південний.
О 18:30 - БпЛА на Полтавщині, напрямок Миргород, Ромодан
О 18:33 - "Шахеди" в напрямку Харкова з півночі.
О 18:38 - БпЛА в напрямку м.Полтава з півночі та сходу.
О 19:02 - дрони в напрямку Черкащини (Золотоніський район).
Оновлена інформація
О 19:16 - повідомляється про БпЛА в напрямку Харкова з півночі.
О 19:33 - безпілотники у напрямку міста Дніпро/Павлоград з півночі.
О 20:09 - БпЛА в Конотопському районі Сумщини, вектор м.Конотоп.
О 20:28 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
О 20:36 - Пуски КАБ на Сумщину.
Оновлена інформація
О 21:12 - Пуски КАБ на Донеччину.
О 21:16 - БпЛА з Сумщини на Полтавщину (Миргородський р-н).
Оновлена інформація
О 21:37 - БпЛА на Павлоград з півдня.
О 22:12 - безпілотники на Павлоград з півдня.
Оновлена інформація
О 22:19 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
О 22:27 - пуски КАБ на Запоріжжі.
О 23:28 - БпЛА в Чернігівському районі Чернігівщини, курс південно-західний.
Оновлена інформація
О 00:40 - БпЛА на Чернігівщині, повз Ніжин південно-західним курсом.
О 00:44 - повідомляється про розвідувальні дрони противника на Запоріжжі. Безпілотники можуть бути навідниками ворожих засобів ураження.
О 00:45 - БпЛА на Харківщині, напрямок - Харків зі сходу.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми повідомляли, що масований ракетно-дроновий удар Росії по Україні в ніч на 7 грудня коштував близько 361 мільйон доларів.
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Для Москви, українські ударні дрони повинні створити плановий бардак.
Перед тим як стати президентом України Леонід Кравчук був одним з керівників Комуністичної партії. Та це не завадило йому підтримати Акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.
Як президент України 7-8 грудня 1991 року Кравчук підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР. А наприкінці своєї каденції Кравчук підписав велику Угоду про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України.
Водночас на час правління Кравчука припала найбільша економічна криза, а "кравчучка" - візок для перевезення невеликих вантажів - стала синонімом кризи 90-х років.
Кравчук очолював країну 32 місяці. У 1993 році в Україні відбулись найбільші в історії шахтарські страйки. Це призвело до дочасних виборів президента, які відбулись влітку 1994 року.
І українці отримали Кучму з пінчуком і донецькою бандюговкою.