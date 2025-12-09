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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Російська атака дронів 8 грудня

Увечері понеділка, 8 грудня, російські окупанти здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

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Куди рухаються ворожі дрони

О 18:02 - БпЛА з Сумщини рухалися на Полтавщину (Миргородський р-н.).

О 18:17 -  ворожі дрони в Ніжинському районі Чернігівщини, курс південний.

О 18:30 - БпЛА на Полтавщині, напрямок Миргород, Ромодан

О 18:33 - "Шахеди" в напрямку Харкова з півночі.

О 18:38 - БпЛА в напрямку м.Полтава з півночі та сходу.

О 19:02 - дрони в напрямку Черкащини (Золотоніський район).

Оновлена інформація

О 19:16 - повідомляється про БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

О 19:33 - безпілотники у напрямку міста Дніпро/Павлоград з півночі.

О 20:09 - БпЛА в Конотопському районі Сумщини, вектор м.Конотоп.

О 20:28 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

О 20:36 - Пуски КАБ на Сумщину.

Оновлена інформація

О 21:12 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 21:16 - БпЛА з Сумщини на Полтавщину (Миргородський р-н).

Оновлена інформація

О 21:37 - БпЛА на Павлоград з півдня.

О 22:12 - безпілотники на Павлоград з півдня.

Оновлена інформація

О 22:19 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

О 22:27 -  пуски КАБ на Запоріжжі.

О 23:28 - БпЛА в Чернігівському районі Чернігівщини, курс південно-західний.

Оновлена інформація

О 00:40 - БпЛА на Чернігівщині, повз Ніжин південно-західним курсом.

О 00:44 - повідомляється про розвідувальні дрони противника на Запоріжжі. Безпілотники можуть бути навідниками ворожих засобів ураження.

О 00:45 -  БпЛА на Харківщині, напрямок - Харків зі сходу.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

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обстріл (34603) атака (1677) дрони (8491) Шахед (2281)
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Топ коментарі
+4
А в Росії і без ударних дронів - бардак.

В Ангарську ввели режим НС - після аварії на ТЕЦ понад 167 тисяч людей залишилися без нормального опалення в тридцятиградусні морози.

Влада обіцяє відновити подачу тепла до середи.

Для Москви, українські ударні дрони повинні створити плановий бардак.
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08.12.2025 19:47 Відповісти
+3
будапештські гарантії полетіли... кучму - на палю посадити, а на місці поховання кравчука зробити публічний туалет
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08.12.2025 21:26 Відповісти
+3
Більшість українців проголосували за Кравчука у 1991 році, що зберегло Україну від розвалу ще в 1991 році.

Перед тим як стати президентом України Леонід Кравчук був одним з керівників Комуністичної партії. Та це не завадило йому підтримати Акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.

Як президент України 7-8 грудня 1991 року Кравчук підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР. А наприкінці своєї каденції Кравчук підписав велику Угоду про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України.

Водночас на час правління Кравчука припала найбільша економічна криза, а "кравчучка" - візок для перевезення невеликих вантажів - стала синонімом кризи 90-х років.

Кравчук очолював країну 32 місяці. У 1993 році в Україні відбулись найбільші в історії шахтарські страйки. Це призвело до дочасних виборів президента, які відбулись влітку 1994 року.

І українці отримали Кучму з пінчуком і донецькою бандюговкою.
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08.12.2025 21:31 Відповісти

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