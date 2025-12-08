Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы
Вечером понедельника, 8 декабря, российские оккупанты осуществили очередную воздушную атаку по Украине, применив ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Куда движутся вражеские дроны
В 18:02 - БПЛА из Сумской области двигались в Полтавскую область (Миргородский р-н.).
В 18:17 - вражеские дроны в Нежинском районе Черниговской области, курс южный.
В 18:30 - БПЛА на Полтавщине, направление Миргород, Ромодан
В 18:33 - "Шахеды" в направлении Харькова с севера.
В 18:38 - БПЛА в направлении г. Полтава с севера и востока.
В 19:02 - дроны в направлении Черкасской области (Золотоношский район).
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы сообщали, что массированный ракетно-дроновый удар России по Украине в ночь на 7 декабря обошелся примерно в 361 миллион долларов.
Зеленський в Лондоні!
В Ангарську ввели режим НС - після аварії на ТЕЦ понад 167 тисяч людей залишилися без нормального опалення в тридцятиградусні морози.
Влада обіцяє відновити подачу тепла до середи.
Для Москви, українські ударні дрони повинні створити плановий бардак.