РУС
Новости Атака беспилотников
Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы

Российская атака дронов 8 декабря

Вечером понедельника, 8 декабря, российские оккупанты осуществили очередную воздушную атаку по Украине, применив ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Куда движутся вражеские дроны

В 18:02 - БПЛА из Сумской области двигались в Полтавскую область (Миргородский р-н.).

В 18:17 - вражеские дроны в Нежинском районе Черниговской области, курс южный.

В 18:30 - БПЛА на Полтавщине, направление Миргород, Ромодан

В 18:33 - "Шахеды" в направлении Харькова с севера.

В 18:38 - БПЛА в направлении г. Полтава с севера и востока.

В 19:02 - дроны в направлении Черкасской области (Золотоношский район).

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

обстрел (30807) атака (793) дроны (5683) Шахед (1708)
Не панікуйте!
Все буде добре!
Зеленський в Лондоні!
08.12.2025 19:34 Ответить
А в Росії і без ударних дронів - бардак.

В Ангарську ввели режим НС - після аварії на ТЕЦ понад 167 тисяч людей залишилися без нормального опалення в тридцятиградусні морози.

Влада обіцяє відновити подачу тепла до середи.

Для Москви, українські ударні дрони повинні створити плановий бардак.
08.12.2025 19:47 Ответить
 
 