Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы

Вечером понедельника, 8 декабря, российские оккупанты осуществили очередную воздушную атаку по Украине, применив ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Куда движутся вражеские дроны

В 18:02 - БПЛА из Сумской области двигались в Полтавскую область (Миргородский р-н.).

В 18:17 - вражеские дроны в Нежинском районе Черниговской области, курс южный.

В 18:30 - БПЛА на Полтавщине, направление Миргород, Ромодан

В 18:33 - "Шахеды" в направлении Харькова с севера.

В 18:38 - БПЛА в направлении г. Полтава с севера и востока.

В 19:02 - дроны в направлении Черкасской области (Золотоношский район).

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что массированный ракетно-дроновый удар России по Украине в ночь на 7 декабря обошелся примерно в 361 миллион долларов.

