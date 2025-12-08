Доступ до полонених, освітня підтримка повернених дітей та непублічні переговори про допомогу, - Лубінець про візит до Катару

Під час робочої поїздки до Катару українська делегація провела низку зустрічей, присвячених гуманітарним проєктам, доступу до військовополонених та освітнім ініціативам для дітей, повернених з РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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"Під час робочої поїздки до Катару мав кілька важливих зустрічей, де говорив про Україну — про наших людей, про те, чому мир має бути справедливим, і чому Росія повинна відповідати за свої злочини", - написав він.

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Відбулися зустрічі з:

Мохаммедом бін Абдулазізом Аль Хулайфі, Державним Міністром та Фахадом Аль Сулаіті, Генеральним директором Державного фонду Катару — говорили про гуманітарну підтримку, яка реально допомагає людям.

П’єром Крегенбюлем, Генеральним директором МКЧХ — головна тема зустрічі: забезпечити доступ до наших військовополонених у Росії.

Лолвою Рашид Мохаммед Аль Хатер, Міністром освіти і вищої освіти Держави Катар — зосередилися на подальшій співпраці в межах Пункту 4 Формули миру та створенні програм для дітей, повернених за сприяння Катару.

Було також багато непублічних зустрічей, де обговорювали ключові аспекти підтримки України.

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"Для мене важливо бачити, як слова про допомогу перетворюються на конкретні дії — саме це робить нашу роботу значущою. Ці зустрічі ще раз показали, що знаходити підтримку й шукати спільні рішення реально", - наголосив Лубінець.