Доступ до полонених, освітня підтримка повернених дітей та непублічні переговори про допомогу, - Лубінець про візит до Катару
Під час робочої поїздки до Катару українська делегація провела низку зустрічей, присвячених гуманітарним проєктам, доступу до військовополонених та освітнім ініціативам для дітей, повернених з РФ.
Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час робочої поїздки до Катару мав кілька важливих зустрічей, де говорив про Україну — про наших людей, про те, чому мир має бути справедливим, і чому Росія повинна відповідати за свої злочини", - написав він.
Відбулися зустрічі з:
- Мохаммедом бін Абдулазізом Аль Хулайфі, Державним Міністром та Фахадом Аль Сулаіті, Генеральним директором Державного фонду Катару — говорили про гуманітарну підтримку, яка реально допомагає людям.
- П’єром Крегенбюлем, Генеральним директором МКЧХ — головна тема зустрічі: забезпечити доступ до наших військовополонених у Росії.
- Лолвою Рашид Мохаммед Аль Хатер, Міністром освіти і вищої освіти Держави Катар — зосередилися на подальшій співпраці в межах Пункту 4 Формули миру та створенні програм для дітей, повернених за сприяння Катару.
- Було також багато непублічних зустрічей, де обговорювали ключові аспекти підтримки України.
"Для мене важливо бачити, як слова про допомогу перетворюються на конкретні дії — саме це робить нашу роботу значущою. Ці зустрічі ще раз показали, що знаходити підтримку й шукати спільні рішення реально", - наголосив Лубінець.
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