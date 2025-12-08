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Новини Міжнародна коаліція за повернення українських дітей Візит Лубінця до Катару
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Доступ до полонених, освітня підтримка повернених дітей та непублічні переговори про допомогу, - Лубінець про візит до Катару

Гуманітарна підтримка Катару

Під час робочої поїздки до Катару українська делегація провела низку зустрічей, присвячених гуманітарним проєктам, доступу до військовополонених та освітнім ініціативам для дітей, повернених з РФ. 

Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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"Під час робочої поїздки до Катару мав кілька важливих зустрічей, де говорив про Україну — про наших людей, про те, чому мир має бути справедливим, і чому Росія повинна відповідати за свої злочини", - написав він.

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Відбулися зустрічі з:

  • Мохаммедом бін Абдулазізом Аль Хулайфі, Державним Міністром та Фахадом Аль Сулаіті, Генеральним директором Державного фонду Катару — говорили про гуманітарну підтримку, яка реально допомагає людям.
  • П’єром Крегенбюлем, Генеральним директором МКЧХ — головна тема зустрічі: забезпечити доступ до наших військовополонених у Росії.
  • Лолвою Рашид Мохаммед Аль Хатер, Міністром освіти і вищої освіти Держави Катар — зосередилися на подальшій співпраці в межах Пункту 4 Формули миру та створенні програм для дітей, повернених за сприяння Катару.
  • Було також багато непублічних зустрічей, де обговорювали ключові аспекти підтримки України.

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"Для мене важливо бачити, як слова про допомогу перетворюються на конкретні дії — саме це робить нашу роботу значущою. Ці зустрічі ще раз показали, що знаходити підтримку й шукати спільні рішення реально", - наголосив Лубінець.

Автор: 

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