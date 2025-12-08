Доступ к пленным, образовательная поддержка возвращенных детей и непубличные переговоры о помощи, - Лубинец о визите в Катар

Во время рабочей поездки в Катар украинская делегация провела ряд встреч, посвященных гуманитарным проектам, доступу к военнопленным и образовательным инициативам для детей, возвращенных из РФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец

"Во время рабочей поездки в Катар провел несколько важных встреч, где говорил об Украине — о наших людях, о том, почему мир должен быть справедливым, и почему Россия должна отвечать за свои преступления", — написал он.

Состоялись встречи с:

Мохаммедом бин Абдулазизом Аль Хулайфи, государственным министром, и Фахадом Аль Сулаити, генеральным директором Государственного фонда Катара, — говорили о гуманитарной поддержке, которая реально помогает людям.

Пьером Крегенбюлем, генеральным директором МККК — главная тема встречи: обеспечить доступ к нашим военнопленным в России.

Лолвой Рашидом Мохаммедом Аль Хатером, министром образования и высшего образования Государства Катар — сосредоточились на дальнейшем сотрудничестве в рамках пункта 4 Формулы мира и создании программ для детей, возвращенных при содействии Катара.

Было также много непубличных встреч, где обсуждались ключевые аспекты поддержки Украины.

"Для меня важно видеть, как слова о помощи превращаются в конкретные действия — именно это делает нашу работу значимой. Эти встречи еще раз показали, что находить поддержку и искать совместные решения реально", - подчеркнул Лубинец.