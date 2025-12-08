РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12326 посетителей онлайн
Новости Международная коалиция за возвращение украинских детей Визит Лубинца в Катар
42 0

Доступ к пленным, образовательная поддержка возвращенных детей и непубличные переговоры о помощи, - Лубинец о визите в Катар

Гуманитарная поддержка Катара

Во время рабочей поездки в Катар украинская делегация провела ряд встреч, посвященных гуманитарным проектам, доступу к военнопленным и образовательным инициативам для детей, возвращенных из РФ. 

Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Во время рабочей поездки в Катар провел несколько важных встреч, где говорил об Украине — о наших людях, о том, почему мир должен быть справедливым, и почему Россия должна отвечать за свои преступления", — написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пригласил Катар присоединиться к саммиту по возвращению похищенных РФ украинских детей

Состоялись встречи с:

  • Мохаммедом бин Абдулазизом Аль Хулайфи, государственным министром, и Фахадом Аль Сулаити, генеральным директором Государственного фонда Катара, — говорили о гуманитарной поддержке, которая реально помогает людям.
  • Пьером Крегенбюлем, генеральным директором МККК — главная тема встречи: обеспечить доступ к нашим военнопленным в России.
  • Лолвой Рашидом Мохаммедом Аль Хатером, министром образования и высшего образования Государства Катар — сосредоточились на дальнейшем сотрудничестве в рамках пункта 4 Формулы мира и создании программ для детей, возвращенных при содействии Катара.
  • Было также много непубличных встреч, где обсуждались ключевые аспекты поддержки Украины.

Смотрите также: 83 украинских ребенка удалось вернуть из оккупации и РФ благодаря содействию Катара, - Лубинец. ФОТОрепортаж

"Для меня важно видеть, как слова о помощи превращаются в конкретные действия — именно это делает нашу работу значимой. Эти встречи еще раз показали, что находить поддержку и искать совместные решения реально", - подчеркнул Лубинец.

Автор: 

Катар (147) Лубинец Дмитрий (512)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 