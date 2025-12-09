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Україна нині не має сил й достатньої підтримки партнерів, щоб повернути Крим, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Станом на зараз Україна не має достатніх сил і підтримки для повернення Криму, але позиція щодо приналежності півострова залишається незмінною.

Про це він відповів на запитання журналістів у месенджері WhatsApp, інформує Цензор.НЕТ.

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Про обговорення з Путіним

Зеленський відповів на питання BBC та пояснив заявив президента США Дональда Трампа. Той раніше в інтерв’ю Politico стверджував, що Зеленський на перших перемовинах із диктатором Путіним сказав: "Я хочу повернути Крим. І Україна буде в НАТО".

Президент наголосив, що Україна не приховує своїх прагнень, однак оцінює можливості тверезо. 

"Ми реалісти, ми хочемо дійсно в НАТО. На мій погляд, це справедливо. Але ми точно знаємо, що ні Сполучені Штати Америки, ні ще кілька країн, якщо бути відвертими, не бачать поки що Україну в НАТО. І Росія, безумовно, ніколи не буде бачити нас там", - зазначив він.

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Позиція щодо Криму на переговорах не змінилася

  • Говорячи про Крим, глава держави визнав, що зараз Україна не має достатніх можливостей для його звільнення.

"І сьогодні, що стосується Криму, у нас немає сил повернути абсолютно наш український півострів Крим... У нас немає достатньої підтримки для всього цього. І може я це і сказав на першій зустрічі [з Путіним]. І я вважаю, що я мав рацію. Думаю, я міг би це підтвердити й на останній зустрічі з Путіним", - наголосив він.

Зеленський додав, що Україна продовжує боротися за деокупацію всіх територій, але не буде видавати бажане за можливе.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28138) Крим (14134)
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Топ коментарі
+23
Я б загинув тоді у Форосі!
Я би вмер би тоді у Керчі!
Серед Сак, Судаків, Феодосій
Я б подох би удень чи вночі!
Я б у Ялті копита відкинув!
Може бути - в Алушті б сконав!
Але я, як герой, не загинув
...
Бо в Москві я концерти давав.
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09.12.2025 23:23 Відповісти
+12
головна причина-що при владі зброд зрадників, злодіїв і двбойобів.
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10.12.2025 00:17 Відповісти
+10
Шашличний передумав вмирати за Крим, бо попереду можливі вибори, а Крим почекає нових передвиборчих обіцянок.
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09.12.2025 23:08 Відповісти

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