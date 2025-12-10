РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10394 посетителя онлайн
Новости Украинский Крым Оккупация Крыма
4 249 117

Украина сейчас не имеет сил и достаточной поддержки партнеров, чтобы вернуть Крым, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

На данный момент Украина не имеет достаточных сил и поддержки для возвращения Крыма, но позиция относительно принадлежности полуострова остается неизменной.

Об этом он ответил на вопросы журналистов в мессенджере WhatsApp, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Об обсуждении с Путиным

Зеленский ответил на вопрос BBC и объяснил заявление президента США Дональда Трампа. Тот ранее в интервью Politico утверждал, что Зеленский на первых переговорах с диктатором Путиным сказал: "Я хочу вернуть Крым. И Украина будет в НАТО".

Президент подчеркнул, что Украина не скрывает своих стремлений, однако оценивает возможности трезво. 

"Мы реалисты, мы действительно хотим в НАТО. На мой взгляд, это справедливо. Но мы точно знаем, что ни Соединенные Штаты Америки, ни еще несколько стран, если быть откровенными, пока не видят Украину в НАТО. И Россия, безусловно, никогда не будет видеть нас там", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин заявил, что Россия якобы не оккупировала Крым, а лишь "пришла на помощь" его жителям

Позиция по Крыму на переговорах не изменилась

  • Говоря о Крыме, глава государства признал, что сейчас Украина не имеет достаточных возможностей для его освобождения.

"И сегодня, что касается Крыма, у нас нет сил вернуть полностью наш украинский полуостров Крым... У нас нет достаточной поддержки для всего этого. И может быть, я это и сказал на первой встрече [с Путиным]. И я считаю, что я был прав. Думаю, я мог бы это подтвердить и на последней встрече с Путиным", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина продолжает бороться за деоккупацию всех территорий, но не будет выдавать желаемое за возможное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым такой красивый, с четырех сторон "окружен океаном". А Обама его отдал, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (22917) Крым (26540)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Я б загинув тоді у Форосі!
Я би вмер би тоді у Керчі!
Серед Сак, Судаків, Феодосій
Я б подох би удень чи вночі!
Я б у Ялті копита відкинув!
Може бути - в Алушті б сконав!
Але я, як герой, не загинув
...
Бо в Москві я концерти давав.
показать весь комментарий
09.12.2025 23:23 Ответить
+9
Шашличний передумав вмирати за Крим, бо попереду можливі вибори, а Крим почекає нових передвиборчих обіцянок.
показать весь комментарий
09.12.2025 23:08 Ответить
+8
Зараз визнає, що нема сил і засобів, щоб повернути Крим; завтра визнає, що нічим повертати Донбас і Приазов'я; згодом буде визнавати, що всю Україну не повернути...

Запитання: а ***** ти такий здався? ***** ти брав в руки штурвал влади і булаву?
показать весь комментарий
09.12.2025 23:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Крыса.
показать весь комментарий
09.12.2025 23:58 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2025 00:02 Ответить
головна причина-що при владі зброд зрадників, злодіїв і двбойобів.
показать весь комментарий
10.12.2025 00:17 Ответить
Ну то понятно шо він відмовився.... Погодився все підмахнути, що трампу росіяни написали.
Тепер іде мулька як Наріду коасиво пояснити
показать весь комментарий
10.12.2025 00:17 Ответить
Каву в Ялте уже не пьем? А что такое случилось всего то за два года? А можно же было начать переговоры уже тогда вместо бреда про кордоны 91 года. Когда был Байден, была армия и оружие, была поддержка, а кацапы срали кирпичами, впопыхах строили лини суровикина и хватали чмобиков по улицам как это теперь делаем мы. Вот чем отличается политик от циркового клоуна.
показать весь комментарий
10.12.2025 00:19 Ответить
То поки плісняву не вишкребем.
показать весь комментарий
10.12.2025 00:37 Ответить
''Ми би усі вмерли - а Крим відстояли'' - Зеленський.
піздюк Зеленський.
Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області - під москальськими окупантами - а посібник москальських окупантів Зеленський чомусь ще живий...
показать весь комментарий
10.12.2025 01:17 Ответить
А тоді коли "ми б усі вмерли за Крим" були значить сили і підтримка, поц?...
показать весь комментарий
10.12.2025 04:49 Ответить
ти, псіна зелена хвороба, не ******* не пробувала?
показать весь комментарий
10.12.2025 06:12 Ответить
Не має сил, щоб поверути Крим, але має силу і бажання прогнати безтолкового ішака.
показать весь комментарий
10.12.2025 07:06 Ответить
Опять партнери винні.А як де кримська платформа?
показать весь комментарий
10.12.2025 07:34 Ответить
Der Dach reparieren
показать весь комментарий
10.12.2025 08:26 Ответить
Навіщо нам такий лідор?Хай говорить про себе.Хоче,а не може.Пора на мило.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
10.12.2025 09:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 