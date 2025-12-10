Украина сейчас не имеет сил и достаточной поддержки партнеров, чтобы вернуть Крым, - Зеленский
На данный момент Украина не имеет достаточных сил и поддержки для возвращения Крыма, но позиция относительно принадлежности полуострова остается неизменной.
Об этом он ответил на вопросы журналистов в мессенджере WhatsApp, сообщает Цензор.НЕТ.
Об обсуждении с Путиным
Зеленский ответил на вопрос BBC и объяснил заявление президента США Дональда Трампа. Тот ранее в интервью Politico утверждал, что Зеленский на первых переговорах с диктатором Путиным сказал: "Я хочу вернуть Крым. И Украина будет в НАТО".
Президент подчеркнул, что Украина не скрывает своих стремлений, однако оценивает возможности трезво.
"Мы реалисты, мы действительно хотим в НАТО. На мой взгляд, это справедливо. Но мы точно знаем, что ни Соединенные Штаты Америки, ни еще несколько стран, если быть откровенными, пока не видят Украину в НАТО. И Россия, безусловно, никогда не будет видеть нас там", - отметил он.
Позиция по Крыму на переговорах не изменилась
- Говоря о Крыме, глава государства признал, что сейчас Украина не имеет достаточных возможностей для его освобождения.
"И сегодня, что касается Крыма, у нас нет сил вернуть полностью наш украинский полуостров Крым... У нас нет достаточной поддержки для всего этого. И может быть, я это и сказал на первой встрече [с Путиным]. И я считаю, что я был прав. Думаю, я мог бы это подтвердить и на последней встрече с Путиным", - подчеркнул он.
Зеленский добавил, что Украина продолжает бороться за деоккупацию всех территорий, но не будет выдавать желаемое за возможное.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер іде мулька як Наріду коасиво пояснити
піздюк Зеленський.
Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області - під москальськими окупантами - а посібник москальських окупантів Зеленський чомусь ще живий...