Украина сейчас не имеет сил и достаточной поддержки партнеров, чтобы вернуть Крым, - Зеленский

На данный момент Украина не имеет достаточных сил и поддержки для возвращения Крыма, но позиция относительно принадлежности полуострова остается неизменной.

Об этом он ответил на вопросы журналистов в мессенджере WhatsApp, сообщает Цензор.НЕТ.

Об обсуждении с Путиным

Зеленский ответил на вопрос BBC и объяснил заявление президента США Дональда Трампа. Тот ранее в интервью Politico утверждал, что Зеленский на первых переговорах с диктатором Путиным сказал: "Я хочу вернуть Крым. И Украина будет в НАТО".

Президент подчеркнул, что Украина не скрывает своих стремлений, однако оценивает возможности трезво.

"Мы реалисты, мы действительно хотим в НАТО. На мой взгляд, это справедливо. Но мы точно знаем, что ни Соединенные Штаты Америки, ни еще несколько стран, если быть откровенными, пока не видят Украину в НАТО. И Россия, безусловно, никогда не будет видеть нас там", - отметил он.

Позиция по Крыму на переговорах не изменилась

Говоря о Крыме, глава государства признал, что сейчас Украина не имеет достаточных возможностей для его освобождения.

"И сегодня, что касается Крыма, у нас нет сил вернуть полностью наш украинский полуостров Крым... У нас нет достаточной поддержки для всего этого. И может быть, я это и сказал на первой встрече [с Путиным]. И я считаю, что я был прав. Думаю, я мог бы это подтвердить и на последней встрече с Путиным", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина продолжает бороться за деоккупацию всех территорий, но не будет выдавать желаемое за возможное.

