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Міноборони оновило "Резерв+": документ автоматично підтягуватиме фото власника
Міноборони оновило застосунок "Резерв+": у Резерв ID тепер автоматично відображається фото власника, що пришвидшить перевірку документів та підвищить зручність користування цифровими сервісами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Для цього достатньо оновити застосунок до останньої версії та документ у ньому.
"Ми прагнемо, щоб цифрові інструменти давали відчутну користь у повсякденних ситуаціях. Наявність фото зробить перевірку документів громадян швидшою і прозорішою для всіх", - зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Зверніть увагу:
- Фото з’явиться лише у користувачів, які мають біометричний паспорт.
- Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як і Резерв ID з фото.
- Найближчими днями, через високе навантаження, фото може підтягуватися довше. Якщо цього не сталось протягом кількох днів - скористайтесь функцією "Виправити дані онлайн" у меню застосунку.
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