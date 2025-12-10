Міноборони оновило "Резерв+": документ автоматично підтягуватиме фото власника

Міноборони оновило застосунок "Резерв+": у Резерв ID тепер автоматично відображається фото власника, що пришвидшить перевірку документів та підвищить зручність користування цифровими сервісами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

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Для цього достатньо оновити застосунок до останньої версії та документ у ньому.

"Ми прагнемо, щоб цифрові інструменти давали відчутну користь у повсякденних ситуаціях. Наявність фото зробить перевірку документів громадян швидшою і прозорішою для всіх", - зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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Зверніть увагу:

Фото з’явиться лише у користувачів, які мають біометричний паспорт.

Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як і Резерв ID з фото.

Найближчими днями, через високе навантаження, фото може підтягуватися довше. Якщо цього не сталось протягом кількох днів - скористайтесь функцією "Виправити дані онлайн" у меню застосунку.

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