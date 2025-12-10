РУС
Минобороны обновило "Резерв+": документ будет автоматически подтягивать фото владельца

Фото в Резерв ID: Минобороны запустило новое обновление приложения

Минобороны обновило приложение "Резерв+": в Резерв ID теперь автоматически отображается фото владельца, что ускорит проверку документов и повысит удобство пользования цифровыми сервисами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Для этого достаточно обновить приложение до последней версии и документ в нем.

"Мы стремимся, чтобы цифровые инструменты приносили ощутимую пользу в повседневных ситуациях. Наличие фото сделает проверку документов граждан быстрее и прозрачнее для всех", - отметила Оксана Ферчук, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Обратите внимание:

  • Фото появится только у пользователей, имеющих биометрический паспорт.
  • Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и Резерв ID с фото.
  • В ближайшие дни, из-за высокой нагрузки, фото может подтягиваться дольше. Если этого не произошло в течение нескольких дней - воспользуйтесь функцией "Исправить данные онлайн" в меню приложения.

Якщо що, зразу для подачі у розшук готове фото
10.12.2025 10:53 Ответить
а кто отвечает за сохранность\защиту персональных данных, "дыры" в "застосунку", шифрование, безопасность серверов и т.д. и т.п. - а никто, потому как "роль кибербезопасности в современном мире преувеличена" (особенно - для холопов), все сделано не за госсчет, а за счет секретных (гбшных?) "спонсоров", но юридически все проголосовано "избранными" физиономиями и "законно". ни в одной стране мира кроме кацапстана и, возможно, Китая до "застосунків" пока не додумались, очевидно - просто д*билы. хотя на кацапстане и в Китае хоть "свое" шифрование\смартфоны\ос\камеры и остальной концлагерь в основном с советами умных людей с реальными дипломами и мозгами, а не коллег по шашлыкам.
10.12.2025 11:14 Ответить
еще Северная Корея, конечно, - один формат, в общем, а еще какие-то претензии к США и ЕС.
10.12.2025 11:24 Ответить
На якій підставі персональні дані з'являються у незаконному "додатку"? Жодного нормативного документу щодо впровадження "Резерв+" в природі не існує. Тим більше там з'являються відомості про якісь штрафи, які також не мають законного підгрунтя (ні справи, ні розгляду, ні судового рішення) . Це чисте шахрайство у національному маштабі.
10.12.2025 11:32 Ответить
А потім базу благополучно зіллють касапам.. нахера ви встановлюєте той глючний дебілізм?
