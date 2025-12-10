Минобороны обновило "Резерв+": документ будет автоматически подтягивать фото владельца

Минобороны обновило приложение "Резерв+": в Резерв ID теперь автоматически отображается фото владельца, что ускорит проверку документов и повысит удобство пользования цифровыми сервисами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Для этого достаточно обновить приложение до последней версии и документ в нем.

"Мы стремимся, чтобы цифровые инструменты приносили ощутимую пользу в повседневных ситуациях. Наличие фото сделает проверку документов граждан быстрее и прозрачнее для всех", - отметила Оксана Ферчук, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны вскоре реализует автоматическую постановку на учет военнообязанных

Обратите внимание:

Фото появится только у пользователей, имеющих биометрический паспорт.

Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и Резерв ID с фото.

В ближайшие дни, из-за высокой нагрузки, фото может подтягиваться дольше. Если этого не произошло в течение нескольких дней - воспользуйтесь функцией "Исправить данные онлайн" в меню приложения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Резерв+" расширили возможности функции "штрафы онлайн" для военнообязанных, - Минобороны