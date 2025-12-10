Тато за рішенням суду: набирають обертів схеми із використанням дітей для ухилення від мобілізації, - "Автомайдан"

Останні роки суди штампують рішення, які роблять чоловіка єдиним вихователем дитини, що є підставою для отримання відстрочки. Це вже стало масовим явищем.

Про це повідомляють юристи "Автомайдану", інформує Цензор.НЕТ.

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Як ухвалюють рішення?

Як зазначається, позови подають по 10-15 разів підряд, поки справа не потрапить до "потрібного" судді. Рішення ухвалюють за кілька днів - інколи навіть без матері та без органу опіки.

"Докази? Інколи це просто переписка у месенджері або довідка з садочка. Часом ці рішення отримують навіть військові - щоб звільнитися зі служби. А буває, що через роки виносять "додаткове рішення", де просто додають потрібну фразу для ТЦК та СП. Чому це проблема? Бо суд перетворюється на сервіс, де можна "оформити" виховання дитини за пару днів - і спокійно уникати мобілізації. Інтереси дитини там взагалі нівелюються. А довіра до правосуддя лише падає", - йдеться у повідомленні.

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Популярні схеми

"Автомайдан" зібрав найбільш підозрілі суди, типові схеми та конкретні випадки, щоб показати, як ця історія працює на практиці. Детально про це юристка ВО "Автомайдан" Анна Борисенко розповіла в публікації, яку оприлюднено на сайті УП. Вона детально описує 6 схем, серед яких: "Віялові позови", "Відсутність висновку органу опіки та піклування", "Розгляд справи за "2 дні", "Один суддя в авторозподілі", "Звільнення з військової служби","Ухвалення додаткового рішення".

Реакція системи

Також зазначається, що у серпні цього року Вища рада правосуддя розпочала заходи, спрямовані на захист авторитету суду, оскільки статистика щодо судів України дійсно показує нетипове збільшення справ, пов'язаних із сімейними відносинами. Очевидно, що не всі вони є штучними або спрямованими на сприяння в ухиленні від мобілізації, але такі дані породжують обґрунтовані сумніви.

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