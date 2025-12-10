РУС
Папа по решению суда: набирают обороты схемы с использованием детей для уклонения от мобилизации, - "Автомайдан"

В последние годы суды штампуют решения, которые делают мужчину единственным воспитателем ребенка, что является основанием для получения отсрочки. Это уже стало массовым явлением.

Об этом сообщают юристы "Автомайдана", информирует Цензор.НЕТ.

Как принимают решения?

Как отмечается, иски подают по 10-15 раз подряд, пока дело не попадет к "нужному" судье. Решение принимают за несколько дней - иногда даже без матери и без органа опеки.

"Доказательства? Иногда это просто переписка в мессенджере или справка из садика. Иногда эти решения получают даже военные - чтобы уволиться со службы. А бывает, что через годы выносят "дополнительное решение", где просто добавляют нужную фразу для ТЦК и СП. Почему это проблема? Потому что суд превращается в сервис, где можно "оформить" воспитание ребенка за пару дней - и спокойно избегать мобилизации. Интересы ребенка там вообще нивелируются. А доверие к правосудию только падает", - говорится в сообщении.

Популярные схемы

"Автомайдан" собрал наиболее подозрительные суды, типичные схемы и конкретные случаи, чтобы показать, как эта история работает на практике. Подробно об этом юрист ВО "Автомайдан" Анна Борисенко рассказала в публикации, опубликованной на сайте УП. Она подробно описывает 6 схем, среди которых: "Веерные иски", "Отсутствие заключения органа опеки и попечительства", "Рассмотрение дела за "2 дня", "Один судья в автораспределении", "Увольнение с военной службы", "Принятие дополнительного решения".

 Реакция системы

Также отмечается, что в августе этого года Высший совет правосудия начал меры, направленные на защиту авторитета суда, поскольку статистика по судам Украины действительно показывает нетипичное увеличение дел, связанных с семейными отношениями. Очевидно, что не все они являются искусственными или направленными на содействие в уклонении от мобилизации, но такие данные порождают обоснованные сомнения.

То так, заразом і одиноких матерів, та одиноких дітей, суд у ***** і "вся власть сАвєтам"! Навіщо ви таку ***** несете???
Часом ці рішення отримують навіть військові - щоб звільнитися зі служби

Отут треба розбиратися. Поки чоловік на війні нечесна жінка може там у всі тяжкі піти і пуститися берега. То чому б не використати цю ситуацію на свою користь і не лишити батьківських прав не благовірну?
Тільки об'єднання навколо наймогутнішого лідера ********** Володимира Зеленського, врятує світ та Україну!
Потрібно змінити правила надання відстрочки і забирати навіть одиноких татів в армію, а дитину передавати опікунам або в дитячий будинок.
То так, заразом і одиноких матерів, та одиноких дітей, суд у ***** і "вся власть сАвєтам"! Навіщо ви таку ***** несете???
Корумпований суд, корумповані чиновники, корумпована країна, яка не може стримати ворога! Потрібні радикальні рішення, окопи пусті! Мені немає кого поставити на позицію, може Ви підете замість татів які фіктивно оформили собі опікунство? Ви в армії?
Мені потрібно захищати Україну а не вести пусті розмови. Під час війни мають мобілізуватись в першу чергу чоловіки і я хочу бачити щоб вони мобілізувались, якщо це чоловіки і вони збираються далі жити в Україні. Якщо це хитрожопі *ідари які хочуть відпетлять від мобілізації, то я вважаю їх такими ж ворогами як і росіяни, тільки в тилу! А вороги мають бути ліквідовані!
Геніально, збільшимо кількість сиріт і безхатченків.....
Тобто,своїх дітей в інтернат,а воювати за дітей чиновників які в Монако?
Навпаки, збережемо Україну для наших дітей! Потрібно мобілізовувати всіх, і молодь, і жінок, і тати одинаки не мають сидіти в тилу!
Що це за агітпроп?
А Ви вже в ЗСУ?
Потрібно тебе під гальотину, поперше, а по друге, що реально робити батьку, якщо у нього 1-2 дити лишилась без матері?
Держава має взяти на себе заботу о дітях поки батьки на фронті!
Перед тим як пропонувати додаткове навантаження на державу, не могли би навести приклад успішно виконаних державних зобов'язань?
Будемо покращувати ефективність держави паралельно з її захистом, іншого вибору просто немає!
Ти не зрозумів, що це схема? Чи ви як ці ідіоти,, чи думаєте, що за вас будуть гинути і кацабня не прийде за вами?
Цю схему потрібно подолати зміною правил мобілізації, щоб схема більше не працювала!
Це сарказм, чи ти серйозно написав?
Часом ці рішення отримують навіть військові - щоб звільнитися зі служби

Отут треба розбиратися. Поки чоловік на війні нечесна жінка може там у всі тяжкі піти і пуститися берега. То чому б не використати цю ситуацію на свою користь і не лишити батьківських прав не благовірну?
а варіант що дружина із дітьми за кордоном і із нею шось може статися - не варіант? як взагалі потім їхати до своїх дітей, оце все чекати, поки вони тм з голоду в якись інтернатах подохнуть?
Тільки об'єднання навколо наймогутнішого лідера ********** Володимира Зеленського, врятує світ та Україну!
Пігулки просрочені?
ЗСУ має примусити захід ввести війська ☢️
Судді повинні бути обрані народом ,включно в обласні суди і могли так само звільнити,чомусь робітника ніхто не тримає пожиттєво і платить зарплату а суддя такий самий працівник
Міндіч теж виїхав як багатодітний
І Винуваті як завжди у всіх пройобах ухилянти, а те що 4 разовий ухилянт дає третій рік дебільні накази зсу це нікого не хвилює.
Під час війни рішення на позбавлення батьківськи прав матерів суд не має розглядати бо й так зрозуміло що 99% таких випадків це свідомі фейки для уникнення мобілізації. І корупційна складова адвокатів, які готують позови і суддів хто виносить такі рішення.
А скільки фейкових відстрочок у депутатів, суддів , прокурорів?
