Папа по решению суда: набирают обороты схемы с использованием детей для уклонения от мобилизации, - "Автомайдан"

В последние годы суды штампуют решения, которые делают мужчину единственным воспитателем ребенка, что является основанием для получения отсрочки. Это уже стало массовым явлением.

Как принимают решения?

Как отмечается, иски подают по 10-15 раз подряд, пока дело не попадет к "нужному" судье. Решение принимают за несколько дней - иногда даже без матери и без органа опеки.

"Доказательства? Иногда это просто переписка в мессенджере или справка из садика. Иногда эти решения получают даже военные - чтобы уволиться со службы. А бывает, что через годы выносят "дополнительное решение", где просто добавляют нужную фразу для ТЦК и СП. Почему это проблема? Потому что суд превращается в сервис, где можно "оформить" воспитание ребенка за пару дней - и спокойно избегать мобилизации. Интересы ребенка там вообще нивелируются. А доверие к правосудию только падает", - говорится в сообщении.

Популярные схемы

"Автомайдан" собрал наиболее подозрительные суды, типичные схемы и конкретные случаи, чтобы показать, как эта история работает на практике. Подробно об этом юрист ВО "Автомайдан" Анна Борисенко рассказала в публикации, опубликованной на сайте УП. Она подробно описывает 6 схем, среди которых: "Веерные иски", "Отсутствие заключения органа опеки и попечительства", "Рассмотрение дела за "2 дня", "Один судья в автораспределении", "Увольнение с военной службы", "Принятие дополнительного решения".

Реакция системы

Также отмечается, что в августе этого года Высший совет правосудия начал меры, направленные на защиту авторитета суда, поскольку статистика по судам Украины действительно показывает нетипичное увеличение дел, связанных с семейными отношениями. Очевидно, что не все они являются искусственными или направленными на содействие в уклонении от мобилизации, но такие данные порождают обоснованные сомнения.

