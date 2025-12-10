Польща хоче продавати більше озброєння, яке має бойовий досвід використання в Україні, - Bloomberg

Найбільший оборонний холдинг Польщі Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ) прагне посилити присутність на європейському ринку та розвинути співпрацю з такими компаніями, як Rheinmetall AG, Thales SA і BAE Systems Plc.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив генеральний директор PGZ Адам Лешкевич, передає Цензор.НЕТ.

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За словами Лешкевича, компанія очікує збільшення кількості іноземних контрактів на свою продукцію, включаючи переносні зенітно-ракетні комплекси та гаубиці, що вже мають бойовий досвід використання в Україні. Він також бачить перспективи в розширенні клієнтської бази за межі польської армії завдяки продажу обладнання подвійного призначення приватному сектору.

Польський оборонний сектор останніми роками працює з підвищеним навантаженням, оскільки уряд подвоїв оборонний бюджет країни - до майже 5% ВВП із 2022 року. Європейська програма SAFE із фінансування оборонних проєктів на суму 150 млрд євро може істотно змінити ситуацію, адже, за словами Лешкевича, цей план "явно віддає перевагу" спільним європейським ініціативам.

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Транскордонні проєкти

Лешкевич наголосив, що участь у нових транскордонних проєктах може допомогти PGZ отримати необхідні технологічні знання. "Сьогодні ми шукаємо партнерів, щоб чогось навчитися, або для закупівлі, або для спільного виробництва продукції на основі нових технологій", - зазначив він. За його словами, співпраця між європейськими оборонними компаніями "відсутня протягом багатьох, багатьох років".

PGZ прагне збільшити інвестиції у дослідження та розробки і посилити міжнародний авторитет, особливо з огляду на те, що Польща стане найбільшим бенефіціаром програми SAFE.

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