Польша хочет продавать больше вооружения, которое имеет боевой опыт использования в Украине, - Bloomberg

Крупнейший оборонный холдинг Польши Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ) стремится усилить присутствие на европейском рынке и развивать сотрудничество с такими компаниями, как Rheinmetall AG, Thales SA и BAE Systems Plc.

Об этом в интервью Bloomberg заявил генеральный директор PGZ Адам Лешкевич, передает Цензор.НЕТ.

По словам Лешкевича, компания ожидает увеличения количества иностранных контрактов на свою продукцию, включая переносные зенитно-ракетные комплексы и гаубицы, которые уже имеют боевой опыт использования в Украине. Он также видит перспективы в расширении клиентской базы за пределы польской армии благодаря продаже оборудования двойного назначения частному сектору.

Польский оборонный сектор в последние годы работает с повышенной нагрузкой, поскольку правительство удвоило оборонный бюджет страны - до почти 5% ВВП с 2022 года. Европейская программа SAFE по финансированию оборонных проектов на сумму 150 млрд евро может существенно изменить ситуацию, ведь, по словам Лешкевича, этот план "явно отдает предпочтение" совместным европейским инициативам.

Трансграничные проекты

Лешкевич подчеркнул, что участие в новых трансграничных проектах может помочь PGZ получить необходимые технологические знания. "Сегодня мы ищем партнеров, чтобы чему-то научиться, или для закупки, или для совместного производства продукции на основе новых технологий", - отметил он. По его словам, сотрудничество между европейскими оборонными компаниями "отсутствует на протяжении многих, многих лет".

PGZ стремится увеличить инвестиции в исследования и разработки и усилить международный авторитет, особенно учитывая, что Польша станет крупнейшим бенефициаром программы SAFE.

