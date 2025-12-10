Доба на Донеччині: поранено людину у Костянтинівці, пошкоджено автівки, будинки, склади
Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Краматорський, Покровський та Бахмутський райони Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Криворіжжі пошкоджено ферму. У Добропіллі пошкоджено склад.
Краматорський район
У Миколаївській громаді пошкоджено авто. У Слов'янську пошкоджено підприємство. У Костянтинівці поранено людину.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 будинки. Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 190 людей, у тому числі 23 дитини.
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