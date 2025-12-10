Сутки на Донетчине: ранен человек в Константиновке, повреждены автомобили, дома, склады
За прошедшие сутки российские войска обстреливали Краматорский, Покровский и Бахмутский районы Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.
Покровский район
В Криворожье повреждена ферма. В Доброполье поврежден склад.
Краматорский район
В Николаевской громаде поврежден автомобиль. В Славянске повреждено предприятие. В Константиновке ранен человек.
Бахмутский район
В Северске повреждены 4 дома. Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 190 человек, в том числе 23 ребенка.
