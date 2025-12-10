США висунули обвинувачення українці за участь в кібератаках у інтересах Росії
Міністерство юстиції США висунуло два обвинувачення проти громадянки України Вікторії Дубранової. Її звинувачують у проведенні кібератак проти критичної інфраструктури на користь Росії.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі обвинувачення
33-річну Дубранову, відому також як Vika, Tory та SovaSonya, екстрадували до США на початку цього року у справі щодо підтримки угруповання CyberArmyofRussia_Reborn (CARR).
Тепер Дубрановій висунули ще одне обвинувачення - співпрацю з угрупованням NoName057(16) (NoName), яке працює на російський уряд.
Дубранова не визнала себе винною в жодній зі справ. Судовий розгляд у справі NoName має розпочатися 3 лютого 2026 року, а у справі CARR - 7 квітня.
США звинувачують Дубранову у змові щодо пошкодження комп’ютерів, шахрайстві з доступом та крадіжці особистих даних. За це їй загрожує максимальне покарання у вигляді 27 років ув’язнення.
Крім цього, жінку також звинувачують до причетності кібератак угруповання NoName на урядові установи, банки, транспортну інфраструктуру. Її за це можуть увʼязнити до 5 років.
CARR та NoName фінансуються Росією
За даними Мін'юсту США, російський уряд фінансує обидва кіберугруповання - CARR та NoName.
Ці групи здійснили кібератаки на ресурси інших країн, включно зі США. Зокрема, NoName було створено у 2018 році за наказом російського диктатора Володимира Путіна.
Серед їхніх атак:
- втручання у системи водопостачання США, що спричинило витік сотень тисяч галонів питної води,
- атака на м'ясопереробний завод у Лос-Анджелесі у 2024 році
- та спроби вплинути на виборчу інфраструктуру Сполучених Штатів.
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