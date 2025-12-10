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Новини Кібератаки РФ
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США висунули обвинувачення українці за участь в кібератаках у інтересах Росії

США висунули обвинувачення громадянці України

Міністерство юстиції США висунуло два обвинувачення проти громадянки України Вікторії Дубранової. Її звинувачують у проведенні кібератак проти критичної інфраструктури на користь Росії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі обвинувачення 

33-річну Дубранову, відому також як Vika, Tory та SovaSonya, екстрадували до США на початку цього року у справі щодо підтримки угруповання CyberArmyofRussia_Reborn (CARR).

Тепер Дубрановій висунули ще одне обвинувачення - співпрацю з угрупованням NoName057(16) (NoName), яке працює на російський уряд.

Дубранова не визнала себе винною в жодній зі справ. Судовий розгляд у справі NoName має розпочатися 3 лютого 2026 року, а у справі CARR - 7 квітня.

США звинувачують Дубранову у змові щодо пошкодження комп’ютерів, шахрайстві з доступом та крадіжці особистих даних. За це їй загрожує максимальне покарання у вигляді 27 років ув’язнення.

Крім цього, жінку також звинувачують до причетності кібератак угруповання NoName на урядові установи, банки, транспортну інфраструктуру. Її за це можуть увʼязнити до 5 років.

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CARR та NoName фінансуються Росією

За даними Мін'юсту США, російський уряд фінансує обидва кіберугруповання - CARR та NoName.

Ці групи здійснили кібератаки на ресурси інших країн, включно зі США. Зокрема, NoName було створено у 2018 році за наказом російського диктатора Володимира Путіна.

Серед їхніх атак:

  • втручання у системи водопостачання США, що спричинило витік сотень тисяч галонів питної води,
  • атака на м'ясопереробний завод у Лос-Анджелесі у 2024 році
  • та спроби вплинути на виборчу інфраструктуру Сполучених Штатів.

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Автор: 

росія (70552) США (26823) кібератака (454)
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Топ коментарі
+12
Сподіваємось цю суку засадять на максимальний термін.
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10.12.2025 20:30 Відповісти
+4
Ой, а як же так. Трамп каже, що ***** класний пацан та прагне дружби з США.
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10.12.2025 20:44 Відповісти
+3
В цей момент він згадує "зАлАтой дождь" від мАЦковських шлюх
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10.12.2025 20:51 Відповісти

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