США висунули обвинувачення українці за участь в кібератаках у інтересах Росії

Міністерство юстиції США висунуло два обвинувачення проти громадянки України Вікторії Дубранової. Її звинувачують у проведенні кібератак проти критичної інфраструктури на користь Росії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі обвинувачення

33-річну Дубранову, відому також як Vika, Tory та SovaSonya, екстрадували до США на початку цього року у справі щодо підтримки угруповання CyberArmyofRussia_Reborn (CARR).

Тепер Дубрановій висунули ще одне обвинувачення - співпрацю з угрупованням NoName057(16) (NoName), яке працює на російський уряд.

Дубранова не визнала себе винною в жодній зі справ. Судовий розгляд у справі NoName має розпочатися 3 лютого 2026 року, а у справі CARR - 7 квітня.

США звинувачують Дубранову у змові щодо пошкодження комп’ютерів, шахрайстві з доступом та крадіжці особистих даних. За це їй загрожує максимальне покарання у вигляді 27 років ув’язнення.

Крім цього, жінку також звинувачують до причетності кібератак угруповання NoName на урядові установи, банки, транспортну інфраструктуру. Її за це можуть увʼязнити до 5 років.

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CARR та NoName фінансуються Росією

За даними Мін'юсту США, російський уряд фінансує обидва кіберугруповання - CARR та NoName.

Ці групи здійснили кібератаки на ресурси інших країн, включно зі США. Зокрема, NoName було створено у 2018 році за наказом російського диктатора Володимира Путіна.

Серед їхніх атак:

втручання у системи водопостачання США, що спричинило витік сотень тисяч галонів питної води,

атака на м'ясопереробний завод у Лос-Анджелесі у 2024 році

та спроби вплинути на виборчу інфраструктуру Сполучених Штатів.

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