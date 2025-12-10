США выдвинули обвинения украинцам за участие в кибератаках в интересах России

Министерство юстиции США выдвинуло два обвинения против гражданки Украины Виктории Дубрановой. Ее обвиняют в проведении кибератак против критической инфраструктуры в интересах России.

Детали обвинения

33-летнюю Дубранову, известную также как Vika, Tory и SovaSonya, экстрадировали в США в начале этого года по делу о поддержке группировки CyberArmyofRussia_Reborn (CARR).

Теперь Дубрановой предъявили еще одно обвинение - сотрудничество с группировкой NoName057(16) (NoName), которая работает на российское правительство.

Дубранова не признала себя виновной ни по одному из дел. Судебное разбирательство по делу NoName должно начаться 3 февраля 2026 года, а по делу CARR - 7 апреля.

США обвиняют Дубранову в сговоре с целью повреждения компьютеров, мошенничестве с доступом и краже личных данных. За это ей грозит максимальное наказание в виде 27 лет тюремного заключения.

Кроме этого, женщину также обвиняют в причастности к кибератакам группировки NoName на правительственные учреждения, банки, транспортную инфраструктуру. За это ей грозит до 5 лет тюрьмы.

CARR и NoName финансируются Россией

По данным Минюста США, российское правительство финансирует обе кибергруппировки - CARR и NoName.

Эти группы осуществили кибератаки на ресурсы других стран, включая США. В частности, NoName была создана в 2018 году по приказу российского диктатора Владимира Путина.

Среди их атак:

вмешательство в системы водоснабжения США, что привело к утечке сотен тысяч галлонов питьевой воды,

атака на мясоперерабатывающий завод в Лос-Анджелесе в 2024 году

и попытки повлиять на избирательную инфраструктуру Соединенных Штатов.

