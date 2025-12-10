РУС
США выдвинули обвинения украинцам за участие в кибератаках в интересах России

США выдвинули обвинение гражданке Украины

Министерство юстиции США выдвинуло два обвинения против гражданки Украины Виктории Дубрановой. Ее обвиняют в проведении кибератак против критической инфраструктуры в интересах России.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США, информирует Цензор.НЕТ.

Детали обвинения 

33-летнюю Дубранову, известную также как Vika, Tory и SovaSonya, экстрадировали в США в начале этого года по делу о поддержке группировки CyberArmyofRussia_Reborn (CARR).

Теперь Дубрановой предъявили еще одно обвинение - сотрудничество с группировкой NoName057(16) (NoName), которая работает на российское правительство.

Дубранова не признала себя виновной ни по одному из дел. Судебное разбирательство по делу NoName должно начаться 3 февраля 2026 года, а по делу CARR - 7 апреля.

США обвиняют Дубранову в сговоре с целью повреждения компьютеров, мошенничестве с доступом и краже личных данных. За это ей грозит максимальное наказание в виде 27 лет тюремного заключения.

Кроме этого, женщину также обвиняют в причастности к кибератакам группировки NoName на правительственные учреждения, банки, транспортную инфраструктуру. За это ей грозит до 5 лет тюрьмы.

CARR и NoName финансируются Россией

По данным Минюста США, российское правительство финансирует обе кибергруппировки - CARR и NoName.

Эти группы осуществили кибератаки на ресурсы других стран, включая США. В частности, NoName была создана в 2018 году по приказу российского диктатора Владимира Путина.

Среди их атак:

  • вмешательство в системы водоснабжения США, что привело к утечке сотен тысяч галлонов питьевой воды,
  • атака на мясоперерабатывающий завод в Лос-Анджелесе в 2024 году
  • и попытки повлиять на избирательную инфраструктуру Соединенных Штатов.

Розпочалося....
Акт перший!
Але якщо висить рушниця на сцені - рано чи запізно вона вистрелить!
10.12.2025 20:28 Ответить
10.12.2025 20:28 Ответить
Сподіваємось цю суку засадять на максимальний термін.
10.12.2025 20:30 Ответить
10.12.2025 20:30 Ответить
сєгодня кібєр в бородє,
а завтра он в нквд-є

.
10.12.2025 20:32 Ответить
10.12.2025 20:32 Ответить
А цей українець з Буковини,в чиїх інтересах здійснював кібератаки,що його викрили,як хакера?

10.12.2025 20:40 Ответить
10.12.2025 20:40 Ответить
Енто другоє.
10.12.2025 20:41 Ответить
10.12.2025 20:41 Ответить
Она же дєвочка! Твою мать.
10.12.2025 20:40 Ответить
10.12.2025 20:40 Ответить
женщіни не мають національності - це закон природи.

Є екзальтовані на кшталт Чорновіл, але то виняток.
10.12.2025 20:49 Ответить
10.12.2025 20:49 Ответить
почитайте історичні твори - там княжна Ольга за свого загиблого Ігорька ще й не так мстилася.
10.12.2025 20:55 Ответить
10.12.2025 20:55 Ответить
Ой, а як же так. Трамп каже, що ***** класний пацан та прагне дружби з США.
10.12.2025 20:44 Ответить
10.12.2025 20:44 Ответить
В цей момент він згадує "зАлАтой дождь" від мАЦковських шлюх
10.12.2025 20:51 Ответить
10.12.2025 20:51 Ответить
 
 