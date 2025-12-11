УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12013 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від США
2 807 17

Конгрес США ухвалив закон про національну оборону на 2026 рік

США виділять Україні $800 млн у новому оборонному бюджеті

Палата представників США ухвалила компромісну версію Закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік (NDAA).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Цей масштабний законопроєкт майже на 1 трильйон доларів визначає політику Пентагону, передбачає продовження військової підтримки України та заходи для стримування Росії й Китаю.

Закон підтримала більшість членів нижньої палати Конгресу – 312 голосів "за" проти 112 "проти". Серед тих, хто не підтримав документ, 94 були демократи і 18 – республіканці.

Допомога Україні 

У документі  передбачається продовження військової підтримки України. Зокрема, виділення загалом $800 млн (по $400 млн протягом наступних двох років) у рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США призупинили постачання певних видів зброї в Україну, - The Atlantic

Ця ініціатива дозволяє закуповувати зброю та обладнання безпосередньо у виробників для подальшої передачі Збройним силам України.

Інші положення 

Крім того, згідно з документом, США уповноважують Балтійську ініціативу безпеки та надають $175 млн на підтримку оборонної сфери Латвії, Литви та Естонії.

Законопроєкт також передбачає низку заходів, спрямованих на стримування Росії та Китаю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгрес США залишається єдиним у підтримці України для досягнення справедливого миру, - спікер Джонсон

Автор: 

Конгрес США (1288) допомога (9230) США (26823) Україна (7488)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Днями кацапи атакували Україну дронами та ракетами. Вартість всього що одноразово прилетіло по нас 317 мільйонів доларів... Тому можемо вважати що Трамп притримується своєї тези "я не дав їм ні-чо-го".
показати весь коментар
11.12.2025 07:35 Відповісти
+5
. З якого б це дива? 400 мільйонів - це 0.04% від 1 трильйона. Це"курам на сміх!"
показати весь коментар
11.12.2025 07:17 Відповісти
+5
"З паршивої вівці - хоч шерсті жмуток...".
показати весь коментар
11.12.2025 07:40 Відповісти

Завантаження...

 
 