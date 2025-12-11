Конгрес США ухвалив закон про національну оборону на 2026 рік
Палата представників США ухвалила компромісну версію Закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік (NDAA).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Цей масштабний законопроєкт майже на 1 трильйон доларів визначає політику Пентагону, передбачає продовження військової підтримки України та заходи для стримування Росії й Китаю.
Закон підтримала більшість членів нижньої палати Конгресу – 312 голосів "за" проти 112 "проти". Серед тих, хто не підтримав документ, 94 були демократи і 18 – республіканці.
Допомога Україні
У документі передбачається продовження військової підтримки України. Зокрема, виділення загалом $800 млн (по $400 млн протягом наступних двох років) у рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI).
Ця ініціатива дозволяє закуповувати зброю та обладнання безпосередньо у виробників для подальшої передачі Збройним силам України.
Інші положення
Крім того, згідно з документом, США уповноважують Балтійську ініціативу безпеки та надають $175 млн на підтримку оборонної сфери Латвії, Литви та Естонії.
Законопроєкт також передбачає низку заходів, спрямованих на стримування Росії та Китаю.
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