Конгресс США принял закон о национальной обороне на 2026 год
Палата представителей США приняла компромиссную версию Закона о национальной обороне на 2026 финансовый год (NDAA).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Этот масштабный законопроект почти на 1 триллион долларов определяет политику Пентагона, предусматривает продолжение военной поддержки Украины и меры по сдерживанию России и Китая.
Закон поддержало большинство членов нижней палаты Конгресса – 312 голосов "за" против 112 "против". Среди тех, кто не поддержал документ, 94 были демократы и 18 – республиканцы.
Помощь Украине
В документе предусматривается продолжение военной поддержки Украины. В частности, выделение в общей сложности $800 млн (по $400 млн в течение следующих двух лет) в рамках Инициативы помощи по безопасности Украине (USAI).
Эта инициатива позволяет закупать оружие и оборудование напрямую у производителей для дальнейшей передачи Вооруженным силам Украины.
Другие положения
Кроме того, согласно документу, США уполномочивают Балтийскую инициативу безопасности и предоставляют $175 млн на поддержку оборонной сферы Латвии, Литвы и Эстонии.
Законопроект также предусматривает ряд мер, направленных на сдерживание России и Китая.
По-друге, поки що "хотєлки" ми лише чуємо, але не задовольняємо...
По-третє, запропонуй щось краще....
Поки ж Штати будуть демонструвати свою "велич" граючись в "піратів Карибського моря" та встановлюючи золоті декорації в різних кутках Білого дому.