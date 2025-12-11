Конгресс США принял закон о национальной обороне на 2026 год

Палата представителей США приняла компромиссную версию Закона о национальной обороне на 2026 финансовый год (NDAA).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Этот масштабный законопроект почти на 1 триллион долларов определяет политику Пентагона, предусматривает продолжение военной поддержки Украины и меры по сдерживанию России и Китая.

Закон поддержало большинство членов нижней палаты Конгресса – 312 голосов "за" против 112 "против". Среди тех, кто не поддержал документ, 94 были демократы и 18 – республиканцы.

Помощь Украине

В документе предусматривается продолжение военной поддержки Украины. В частности, выделение в общей сложности $800 млн (по $400 млн в течение следующих двух лет) в рамках Инициативы помощи по безопасности Украине (USAI).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США приостановили поставки определенных видов оружия в Украину, - The Atlantic

Эта инициатива позволяет закупать оружие и оборудование напрямую у производителей для дальнейшей передачи Вооруженным силам Украины.

Другие положения

Кроме того, согласно документу, США уполномочивают Балтийскую инициативу безопасности и предоставляют $175 млн на поддержку оборонной сферы Латвии, Литвы и Эстонии.

Законопроект также предусматривает ряд мер, направленных на сдерживание России и Китая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгресс США остается единственным в поддержке Украины для достижения справедливого мира, - спикер Джонсон