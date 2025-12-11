РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11685 посетителей онлайн
Новости помощь Украине от США
1 861 15

Конгресс США принял закон о национальной обороне на 2026 год

США выделят Украине $800 млн в новом оборонном бюджете

Палата представителей США приняла компромиссную версию Закона о национальной обороне на 2026 финансовый год (NDAA).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Этот масштабный законопроект почти на 1 триллион долларов определяет политику Пентагона, предусматривает продолжение военной поддержки Украины и меры по сдерживанию России и Китая.

Закон поддержало большинство членов нижней палаты Конгресса – 312 голосов "за" против 112 "против". Среди тех, кто не поддержал документ, 94 были демократы и 18 – республиканцы.

Помощь Украине 

В документе предусматривается продолжение военной поддержки Украины. В частности, выделение в общей сложности $800 млн (по $400 млн в течение следующих двух лет) в рамках Инициативы помощи по безопасности Украине (USAI).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США приостановили поставки определенных видов оружия в Украину, - The Atlantic

Эта инициатива позволяет закупать оружие и оборудование напрямую у производителей для дальнейшей передачи Вооруженным силам Украины.

Другие положения 

Кроме того, согласно документу, США уполномочивают Балтийскую инициативу безопасности и предоставляют $175 млн на поддержку оборонной сферы Латвии, Литвы и Эстонии.

Законопроект также предусматривает ряд мер, направленных на сдерживание России и Китая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгресс США остается единственным в поддержке Украины для достижения справедливого мира, - спикер Джонсон

Автор: 

Конгресс США (1277) помощь (8250) США (28586) Украина (45255)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Днями кацапи атакували Україну дронами та ракетами. Вартість всього що одноразово прилетіло по нас 317 мільйонів доларів... Тому можемо вважати що Трамп притримується своєї тези "я не дав їм ні-чо-го".
показать весь комментарий
11.12.2025 07:35 Ответить
+4
. З якого б це дива? 400 мільйонів - це 0.04% від 1 трильйона. Це"курам на сміх!"
показать весь комментарий
11.12.2025 07:17 Ответить
+4
"З паршивої вівці - хоч шерсті жмуток...".
показать весь комментарий
11.12.2025 07:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп усереться, від злості......
показать весь комментарий
11.12.2025 07:12 Ответить
. З якого б це дива? 400 мільйонів - це 0.04% від 1 трильйона. Це"курам на сміх!"
показать весь комментарий
11.12.2025 07:17 Ответить
Так він же її повністю скасувать хотів...
показать весь комментарий
11.12.2025 07:19 Ответить
Яре в документі шось про стримування друга болоді є .
показать весь комментарий
11.12.2025 07:21 Ответить
Днями кацапи атакували Україну дронами та ракетами. Вартість всього що одноразово прилетіло по нас 317 мільйонів доларів... Тому можемо вважати що Трамп притримується своєї тези "я не дав їм ні-чо-го".
показать весь комментарий
11.12.2025 07:35 Ответить
"З паршивої вівці - хоч шерсті жмуток...".
показать весь комментарий
11.12.2025 07:40 Ответить
За "паршивий жмуток" не варто вдовольняти "хотєлкі" деменція...
показать весь комментарий
11.12.2025 07:52 Ответить
По-перше, "деменцій" - не всі США...
По-друге, поки що "хотєлки" ми лише чуємо, але не задовольняємо...
По-третє, запропонуй щось краще....
показать весь комментарий
11.12.2025 07:58 Ответить
"Краще" це врешті зосередитись на власному виробництві... Так і мало бути ще з 2014, але...
показать весь комментарий
11.12.2025 09:10 Ответить
"Менше ніж 5% оборонного бюджету США - це відносно скромна інвестиція зі значним геополітичним прибутком для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості. Збереження потоку зброї Україні - це шанс забезпечити їй довгострокову перемогу та стратегічний програш для Росії. Для США піти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б автоголом історичного масштабу", - пиcaв Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.
показать весь комментарий
11.12.2025 07:23 Ответить
Весь світ вже побачив, хот такий старий пирдун, начальник Білого дурдому Трампидло. Він веде себе як дешева повія з окружної, яка не памятає, кому давала вчора чи позавчора, головне що заплатили. Ну це діло американців. Але те, що творить старий ідіот на світовій арені, бачуть всі. З ****** він вже дружить, цілує його в десна. Китай вже не ворог, а вороги в Европі, Канада і Мексика. Варто подивитись, яку армаду ця руда повія підігнала до Венесуєли, 2 авіаносця, а з цього вийшов гучний пердь в калюжу, потопили кілька лодок. Трампидлу місце в дурдомі, щоб не гадив нормальним країнам.
показать весь комментарий
11.12.2025 07:45 Ответить
Треба чекати на проміжні вибори, після яких лакеї рудого обмудка масово втратять свої крісла, а там і імпічмент не виключений.
Поки ж Штати будуть демонструвати свою "велич" граючись в "піратів Карибського моря" та встановлюючи золоті декорації в різних кутках Білого дому.
показать весь комментарий
11.12.2025 07:21 Ответить
"лакеї рудого" будуть як і раніше, при Байдені, гадити в Конгресі.
показать весь комментарий
11.12.2025 07:30 Ответить
1 стаття - смоктаати путіну
показать весь комментарий
11.12.2025 08:02 Ответить
Трамп забив на Україну - хоч зброю продає
показать весь комментарий
11.12.2025 08:12 Ответить
 
 