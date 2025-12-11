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Новини Атака БпЛА на Львівщину
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Тривогу не оголошували: дрон влучив у приватний будинок на Львівщині

Тривоги не було: дрон влучив у будинок на Львівщині

Дрон влучив у будинок на Львівщині. Водночас тривогу в регіоні та сусідніх областях не оголошували.

Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Подія сталася у селі Сокільники. Близько 4 години ранку до правоохоронців надійшло повідомлення про вибух у приватному будинку.

Ніхто не постраждав. Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку.

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Не місці працюють всі профільні служби.

Деталі події встановлюються.

Згодом правоохоронці повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Тривога

Відомо, що повітряну тривогу у Львівській та сусідній областях оголошували в ніч на 7 грудня.

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Тривоги не було: дрон влучив у будинок на Львівщині

Автор: 

Нацполіція (15783) Львівська область (2805) Львівський район (283) Сокільники (1)
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