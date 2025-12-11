Тревогу не объявляли: дрон попал в частный дом на Львовщине

Дрон попал в дом во Львовской области. При этом тревога в регионе и соседних областях не объявлялась.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Инцидент произошел в селе Сокольники. Около 4 часов утра в правоохранительные органы поступило сообщение о взрыве в частном доме.

Никто не пострадал. Повреждены крыша, фасад и несколько жилых помещений дома.

На месте работают все профильные службы.

Детали происшествия устанавливаются.

Тревога

Известно, что воздушную тревогу во Львовской и соседней областях объявляли в ночь на 7 декабря.

