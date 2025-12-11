2 351 6
Тревогу не объявляли: дрон попал в частный дом на Львовщине
Дрон попал в дом во Львовской области. При этом тревога в регионе и соседних областях не объявлялась.
Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Инцидент произошел в селе Сокольники. Около 4 часов утра в правоохранительные органы поступило сообщение о взрыве в частном доме.
Никто не пострадал. Повреждены крыша, фасад и несколько жилых помещений дома.
На месте работают все профильные службы.
Детали происшествия устанавливаются.
Тревога
Известно, что воздушную тревогу во Львовской и соседней областях объявляли в ночь на 7 декабря.
Після війни, до речі, це стосуватиметься не тільки нас, а й усього світу, як то кажуть, готуйтеся.
І не тільки між приватними особами. Це ж справжня дитяча мрія Бін Ладена - припливає морський контейнер, набитий дронами, відкривається кришка і трясця місту, АЕС і всьому, що завгодно.