Поліцейський збив на смерть дитину на пішоході в Прилуках: його затримано, - прокуратура
Працівника поліції затримали після смертельної ДТП у Прилуках на Чернігівщині, де службове авто наїхало на жінку з дитиною на регульованому пішохідному переході.
Про це повідомляється на сайті Чернігівської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі працівника поліції затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, - ред.)", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
За даними прокуратури, смертельна аварія сталася 10 грудня близько 11:44. Наряд відділу реагування патрульної поліції, який їхав на виклик щодо іншої ДТП, здійснив наїзд на 36-річну жінку з дитиною.
Як зазначається, мати з шестирічною донькою переходили проїзну частину по регульованому пішохідному переходу на вул. В’ячеслава Чорновола. Дитина загинула на місці, жінку з травмами доправили до міської лікарні.
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