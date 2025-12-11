Поліцейський збив на смерть дитину на пішоході в Прилуках: його затримано, - прокуратура

Працівника поліції затримали після смертельної ДТП у Прилуках на Чернігівщині, де службове авто наїхало на жінку з дитиною на регульованому пішохідному переході.

Про це повідомляється на сайті Чернігівської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

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"Наразі працівника поліції затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

За даними прокуратури, смертельна аварія сталася 10 грудня близько 11:44. Наряд відділу реагування патрульної поліції, який їхав на виклик щодо іншої ДТП, здійснив наїзд на 36-річну жінку з дитиною.

Як зазначається, мати з шестирічною донькою переходили проїзну частину по регульованому пішохідному переходу на вул. В’ячеслава Чорновола. Дитина загинула на місці, жінку з травмами доправили до міської лікарні.

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