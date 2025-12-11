РУС
2 141 14

Полицейский сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе в Прилуках: он задержан, - прокуратура

ДТП в Прилуках
Фото: Час Чернігівський

Сотрудника полиции задержали после смертельного ДТП в Прилуках Черниговской области, где служебный автомобиль наехал на женщину с ребенком на регулируемом пешеходном переходе.

Об этом сообщается на сайте Черниговской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В настоящее время сотрудник полиции задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей, - ред.)", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

По данным прокуратуры, смертельная авария произошла 10 декабря около 11:44. Наряд отдела реагирования патрульной полиции, который ехал на вызов по поводу другого ДТП, совершил наезд на 36-летнюю женщину с ребенком.

Как отмечается, мать с шестилетней дочерью переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на ул. Вячеслава Чорновола. Ребенок погиб на месте, женщину с травмами доставили в городскую больницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Волыни ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием военнослужащих Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (7778) Нацполиция (16969) Прилуки (50) прокуратура (5095) Черниговская область (1441) Прилукский район (31)
Головне, що кацапів вони не навчені вбивати. Не для того мамки квіточок ростили.
Коли ці вбивства мусорськими припиняться в Україні?! ВЛАДА ОЧІ ПОВИЛАЗИЛИ?!
Цю ***...ту відправити не в мусарську тюрму, а під Покровськ, прикувати цепом в окопі і посадити на міну, щоб до кацапів не втік. Може хоч так спокутує свою вину.
Коли ці вбивства мусорськими припиняться в Україні?! ВЛАДА ОЧІ ПОВИЛАЗИЛИ?!
Головне, що кацапів вони не навчені вбивати. Не для того мамки квіточок ростили.
Не виправдовуючи працівника поліції - дорослі люди, особливо з дітьми, переходячи дорогу навіть на зелений сигнал світлофора, не мають забувати про те, що вони не на тротуарі, а на проїзжій частині. Бо ти можеш бути 1000 раз правий і при цьому мертвий. Тому потрібно бути завжди насторожі при виході на проїзжу частину.
11.12.2025 12:25 Ответить
По відео мама дитини коли йшла по переходу вела дитину поперед себе і геть нікуди не дивилась! Мусор звісно тупорилий вбивця без варіантів! Там відео з авто, яке зупинилось перед переходом, а ця скотина летіла не збавляючи швидкості, але ж...
11.12.2025 12:30 Ответить
в Україні навіть на тротуарі не можеш почуватися безпечно
11.12.2025 12:31 Ответить
забагато бидла за кермом, яке вважає, що бабло вирішує усі проблеми, наше суспільство і держава самі створили такі умови
11.12.2025 12:33 Ответить
Ну, ви відео подивились? І де тут мама з дитиною були неуважні?
Вони були дуже уважні, єдине чого вони не передбачили, що в Чернігівській області і місті Чернігові, це нормальна практика коли поліцейські насмерть.НА ПІШОХОДНИХ ПЕРЕХОДАХ, порушуючі правала дорожнього руху, чхаючі на всіх і все збивають людей насмерть!!!
Реформа поліції в Україні довела на прикладі Чернігіаськой області, що буває коли в поліцію беруть по об'явам в маршрутках без вимог до розумових здібностей.
11.12.2025 12:31 Ответить
Опис відео дав дописувач Дмитро Піталов #581675 перед вами. Ви з ним не згодні? Доросла людина при переході через проїзжу частину обов`язково має дивитися по сторонах, звідки може наближатися авто. На пішохідних переходах чи ні - все одно - ДИВИСЬ ПО СТОРОНАХ. Мало що може статися - може у водія інфаркт буде, чи ще щось. Тому ДИВИСЬ ПО СТОРОНАХ, якщо тобі дорого твоє життя і життя твоєї дитини! Не перекладай відповідальність за своє життя і здоров`я на навідомих тобі водіів.
11.12.2025 12:57 Ответить
На "зебрах" це дуже поширена ситуація, коли одна автівка пригальмовує, а в іншому ряді хтось "летить". Тому правильно пишуть, що на переході слід бути завжди обережним та уважним.
11.12.2025 13:03 Ответить
Як саме ви бачите уважність і в чому, якщо прліція несеться зі швикістю світла і їй плювати на пдр, бо вони поліція і їм все можна? Ви здатні посеред пішозідного переходи побачити їх політ? Особливо коли одна машина, що виконала пдр закрила собою огляд?
Може вже час поставити екрани на яких вказувати, що на данній дррощі в даний час є загроза життю бо по ній їде поліцейська машина?
Ви хоч розумієте, що В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЦЕ НЕ ПЕРШИЙ, І НАВІТЬ НЕ ДРУГИЙ ВИПАДОК ТІЛЬКИ ЗА ЦЕЙ РІК?
11.12.2025 13:16 Ответить
Ще раз - поліцейский ВИНЕН - це очевиднйи факт.

"Як саме ви бачите уважність" - дивитися по сторонах. Якби вона дивилася по сторонах - вона побачила б поліцейське авто, яке наближається до переходу і зупинилась би. Так, вона мала право йти, але тут питання про самозбереження, а не про право.
11.12.2025 13:21 Ответить
Цю ***...ту відправити не в мусарську тюрму, а під Покровськ, прикувати цепом в окопі і посадити на міну, щоб до кацапів не втік. Може хоч так спокутує свою вину.
11.12.2025 12:25 Ответить
Мусорню на фронт! Охрініли, в карлівці збив один поліцейський покидьок двох сестер
11.12.2025 12:43 Ответить
Мусора людей не вбивають, у них це називається не вбивство, а перевищення службових повноважень !
11.12.2025 13:56 Ответить
 
 