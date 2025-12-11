Полицейский сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе в Прилуках: он задержан, - прокуратура

Сотрудника полиции задержали после смертельного ДТП в Прилуках Черниговской области, где служебный автомобиль наехал на женщину с ребенком на регулируемом пешеходном переходе.

Об этом сообщается на сайте Черниговской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В настоящее время сотрудник полиции задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей, - ред.)", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

По данным прокуратуры, смертельная авария произошла 10 декабря около 11:44. Наряд отдела реагирования патрульной полиции, который ехал на вызов по поводу другого ДТП, совершил наезд на 36-летнюю женщину с ребенком.

Как отмечается, мать с шестилетней дочерью переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на ул. Вячеслава Чорновола. Ребенок погиб на месте, женщину с травмами доставили в городскую больницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Волыни ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием военнослужащих Нацгвардии. ФОТОрепортаж