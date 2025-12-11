Полицейский сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе в Прилуках: он задержан, - прокуратура
Сотрудника полиции задержали после смертельного ДТП в Прилуках Черниговской области, где служебный автомобиль наехал на женщину с ребенком на регулируемом пешеходном переходе.
Об этом сообщается на сайте Черниговской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время сотрудник полиции задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей, - ред.)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
По данным прокуратуры, смертельная авария произошла 10 декабря около 11:44. Наряд отдела реагирования патрульной полиции, который ехал на вызов по поводу другого ДТП, совершил наезд на 36-летнюю женщину с ребенком.
Как отмечается, мать с шестилетней дочерью переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на ул. Вячеслава Чорновола. Ребенок погиб на месте, женщину с травмами доставили в городскую больницу.
Вони були дуже уважні, єдине чого вони не передбачили, що в Чернігівській області і місті Чернігові, це нормальна практика коли поліцейські насмерть.НА ПІШОХОДНИХ ПЕРЕХОДАХ, порушуючі правала дорожнього руху, чхаючі на всіх і все збивають людей насмерть!!!
Реформа поліції в Україні довела на прикладі Чернігіаськой області, що буває коли в поліцію беруть по об'явам в маршрутках без вимог до розумових здібностей.
Може вже час поставити екрани на яких вказувати, що на данній дррощі в даний час є загроза життю бо по ній їде поліцейська машина?
Ви хоч розумієте, що В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЦЕ НЕ ПЕРШИЙ, І НАВІТЬ НЕ ДРУГИЙ ВИПАДОК ТІЛЬКИ ЗА ЦЕЙ РІК?
"Як саме ви бачите уважність" - дивитися по сторонах. Якби вона дивилася по сторонах - вона побачила б поліцейське авто, яке наближається до переходу і зупинилась би. Так, вона мала право йти, але тут питання про самозбереження, а не про право.