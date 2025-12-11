Ще одну групу дітей та підлітків повернули з окупованих РФ територій

Велику групу українських дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine.

Про це повідомляє Bring Kids Back UA, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, серед врятованих:

17-річна дівчина. Російські військові влаштували обшук у неї вдома, а після того як знайшли в телефоні матері проукраїнські висловлювання, оштрафували родину та поставили під постійний нагляд. У школі дівчина проходила військову підготовку в умовах постійного впливу російської пропаганди.

18-річний хлопець двічі отримував повістку до російського військкомату ще до свого повноліття. Уперше хлопець урятувався, заховавшись, коли до будинку приїхала військова машина. Удруге повістку вручили його мамі. Після цього вона заборонила йому взагалі виходити з дому. Виїжджати з окупації було великим ризиком, проте і єдиним шансом на порятунок.

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19-річну дівчину російські військові переслідували на вулиці, коли вона йшла до школи, домагалися, одного разу силоміць затягнули в авто. Вони регулярно влаштовували обшуки вдома у родини та погрожували, що відберуть дівчину в матері.

12-річний хлопчик та його сім’я жили у постійному страху через регулярні обшуки, допити та погрози зі сторони окупантів. Одного разу російські військові перевернули догори дриґом їх будинок і ледь не забрали автівку його батька. Та найстрашнішими були дронові атаки на цивільне населення. Коли під час однієї з таких атак загинув місцевий хлопчик, родина зрозуміла, що потрібно виїжджати попри всі ризики.

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Діти та підлітки - у безпеці

Зазначається, що сьогодні всі діти та їхні рідні у безпеці на підконтрольній території України. Вони отримують необхідну психологічну підтримку та гуманітарну допомогу.

Ініціатива Bring Kids Back UA: що відомо

Bring Kids Back UA — це стратегічний план, ініційований президентом України, для повернення українських дітей, які були незаконно депортовані чи примусово переміщені до Росії або перебували на тимчасово окупованих територіях.

Мета — ідентифікувати, знайти, безпечно репатріювати дітей, щоб об’єднати їх з родинами та забезпечити їм безпечне середовище.

Крім повернення: план включає реінтеграцію (психологічна допомога, освіта, реставрація документів), підтримку сімей, які приймають дітей, а також юридичний та міжнародний тиск на РФ — з документування випадків викрадень та переслідувань.