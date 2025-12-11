Еще одну группу детей и подростков вернули с оккупированных РФ территорий

Большую группу украинских детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии команды Save Ukraine.

Об этом сообщает Bring Kids Back UA, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как отмечается, среди спасенных:

17-летняя девушка. Российские военные устроили обыск у нее дома, а после того как нашли в телефоне матери проукраинские высказывания, оштрафовали семью и поставили под постоянный надзор. В школе девушка проходила военную подготовку в условиях постоянного влияния российской пропаганды.

18-летний парень дважды получал повестку в российский военкомат еще до своего совершеннолетия. В первый раз парень спасся, спрятавшись, когда к дому приехала военная машина. Во второй раз повестку вручили его маме. После этого она запретила ему вообще выходить из дома. Выезжать из оккупации было большим риском, но и единственным шансом на спасение.

19-летнюю девушку российские военные преследовали на улице, когда она шла в школу, домогались, однажды силой затащили в машину. Они регулярно устраивали обыски дома у семьи и угрожали, что отберут девушку у матери.

12-летний мальчик и его семья жили в постоянном страхе из-за регулярных обысков, допросов и угроз со стороны оккупантов. Однажды российские военные перевернули вверх дном их дом и едва не забрали машину его отца. Но самыми страшными были дронные атаки на гражданское население. Когда во время одной из таких атак погиб местный мальчик, семья поняла, что нужно уезжать, несмотря на все риски.

Дети и подростки - в безопасности

Отмечается, что сегодня все дети и их родные в безопасности на подконтрольной территории Украины. Они получают необходимую психологическую поддержку и гуманитарную помощь.

Инициатива Bring Kids Back UA: что известно

Bring Kids Back UA — это стратегический план, инициированный президентом Украины, для возвращения украинских детей, которые были незаконно депортированы или принудительно перемещены в Россию или находились на временно оккупированных территориях.

Цель — идентифицировать, найти, безопасно репатриировать детей, чтобы объединить их с семьями и обеспечить им безопасную среду.

Кроме возвращения: план включает реинтеграцию (психологическая помощь, образование, восстановление документов), поддержку семей, принимающих детей, а также юридическое и международное давление на РФ — с документированием случаев похищений и преследований.