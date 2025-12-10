В Киеве объяснили, как Мелания Трамп способствует возвращению украинских детей

Первая леди СШАМелания Трамп продолжает содействовать возвращению украинских детей, незаконно вывезенных в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении украинского омбудсменаДмитрия Лубинца. По его словам, сотрудничество с американскими партнерами стало системным и результативным.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Несмотря на активное участие международных структур, украинская сторона подчеркивает, что не разделяет детей по тому, чьими усилиями их удалось вернуть, ведь в процессе задействовано большое количество партнеров. На данный момент домой уже возвращено 1 902 несовершеннолетних.

Читайте также: Сенатор Линдси Грэм: Никакого мирного соглашения без возвращения украинских детей

Усилия США по возвращению депортированных украинских детей

Омбудсмен сообщил, что канал коммуникации между Украиной и Соединенными Штатами действует бесперебойно, а привлечение первой леди США значительно ускоряет процедуры. Отдельно он подтвердил, что американская сторона активно работает над подготовкой необходимых документов и дипломатических механизмов.

Представители Конгресса и Сената США также подчеркивают, что никакие договоренности с РФ не могут быть достигнуты без гарантий возвращения детей домой. Работа над специальным законопроектом в Вашингтоне продолжается, а Мелания Трамп поддерживает инициативу на гуманитарном уровне.

"Я надеюсь, что в конечном итоге наши совместные усилия приведут к более широкой региональной стабильности", — отметила первая леди США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытка продать 25 детей за границу под видом "каникул": в Одесской области разоблачили преступную группу

Возвращение очередной группы детей

По информации офиса омбудсмена, в минувшую пятницу удалось вернуть еще одну группу несовершеннолетних. Среди последних успешных случаев — возвращение семерых детей, которых российская сторона удерживала на территории РФ. Американская первая леди приветствовала завершение этой операции и подчеркнула, что ее работа направлена исключительно на гуманитарную поддержку инициативы.

Украинская сторона подчеркивает: каждая успешная операция — результат согласованных действий международных партнеров, дипломатов и правозащитных институтов.

Ранее мы сообщали, что Генеральная Ассамблея ООН на специальной чрезвычайной сессии поддержала резолюцию, требующую возвращения похищенных украинских детей.

Читайте: В рамках мирного процесса Украина настаивает на формуле обмена "всех на всех", — Лубинец