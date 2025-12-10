У Києві пояснили, як Меланія Трамп сприяє поверненню українських дітей

Перша леді США Меланія Трамп продовжує сприяти поверненню українських дітей, незаконно вивезених до Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві українського омбудсмена Дмитра Лубінця. За його словами, співпраця з американськими партнерами стала системною та результативною.

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Попри активну участь міжнародних структур, українська сторона наголошує, що не розділяє дітей за тим, чиїми зусиллями їх вдалося повернути, адже у процесі залучена велика кількість партнерів. Наразі додому вже повернуто 1 902 неповнолітніх.

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Зусилля США щодо повернення депортованих українських дітей

Омбудсмен повідомив, що канал комунікації між Україною та Сполученими Штатами діє безперебійно, а залучення першої леді США значно пришвидшує процедури. Окремо він підтвердив, що американська сторона активно працює над підготовкою необхідних документів та дипломатичних механізмів.

Представники Конгресу та Сенату США також наголошують, що жодні домовленості з РФ не можуть бути досягнуті без гарантій повернення дітей додому. Робота над спеціальним законопроєктом у Вашингтоні триває, а Меланія Трамп підтримує ініціативу на гуманітарному рівні.

"Я сподіваюся, що зрештою наші спільні зусилля приведуть до ширшої регіональної стабільності", — зазначила перша леді США.

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Повернення чергової групи дітей

За інформацією офісу омбудсмена, минулої п’ятниці вдалося повернути ще одну групу неповнолітніх. Серед останніх успішних випадків — повернення семи дітей, яких російська сторона утримувала на території РФ. Американська перша леді привітала завершення цієї операції та підкреслила, що її робота спрямована виключно на гуманітарну підтримку ініціативи.

Українська сторона підкреслює: кожна успішна операція — результат узгоджених дій міжнародних партнерів, дипломатів та правозахисних інституцій.

Раніше ми повідомляли, що Генеральна Асамблея ООН на спеціальній надзвичайній сесії підтримала резолюцію, що вимагає повернення викрадених українських дітей.

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