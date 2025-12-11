Заволодіння 24 млн грн ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт": САП та НАБУ викрили директора порту, бенефіціара підприємств та їхніх пособників

САП і НАБУ викрили організовану групу, до якої входили директор ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт", бенефіціар приватних компаній і їхні пособники, що, за даними слідства, привласнили понад 24 млн грн через фіктивні закупівлі та завищення цін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ викрили організовану групу, причетну до заволодіння понад 24 млн грн державного підприємства "Ізмаїльський морський торговельний порт".

У межах досудового розслідування встановлено, що організатор злочину залучив до злочинної схеми директора порту та представників підконтрольних приватних компаній-постачальниць. Для кожного з учасників схеми була визначена своя роль, зокрема бенефіціар підприємств був "генеральним директором", а пособники виконували ролі "технічного та фінансового директорів".

Заздалегідь створювали штучні умови для "своїх" компаній

Відповідно до злочинної схеми особи заздалегідь дізнавались про потреби у закупівлях і згодом реалізовували їх у наперед визначеного товариства. Учасники організованої групи замість порту вели перемовини з виробниками товарів, складали технічні вимоги до товарів та тендерну документацію, до якої вносили дискримінаційні умови (невигідні для постачальників умови оплати, стислі строки поставок, надання не передбачених законодавством документів, виключення можливості поставки аналогічних товарів тощо). Крім того, вони надавали порту завищені цінові пропозиції від підконтрольних товариств з метою завищення очікуваної вартості предмета закупівлі та вчиняли інші антиконкурентні дії.

Також читайте: Розкрадання на ремонті доріг: завершено слідство в справі ексголови Дніпропетровської ОДА Резніченка, - НАБУ

Фіктивні фірми постачали товари за завищеними цінами

Як наслідок, реальні підприємства, виробники товарів, їх дилери та лідери ринку були позбавлені можливості вести конкурентну боротьбу та не брали участь у закупівлях, а продукція постачалася підконтрольними фірмами за завищеними цінами.

Протягом 2022–2023 років організована група заволоділа, за попередньою оцінкою, понад 24 млн грн, які перераховувались на рахунки власних підприємств та ФОПів, після чого переводилися в готівку та розподілялися між учасниками групи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зловмисники присвоїли майже 16 мільйонів гривень на закупівлі квадрокоптерів для ЗСУ. ВIДЕО

Усім фігурантам повідомлено про підозру

Усім членам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Судитимуть керівництво компанії, яке "відмило" 101 мільйон гривень на закупівлі деревини для військових. ВІДЕО+ФОТОрепортаж