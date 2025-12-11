Завладение 24 млн грн ГП "Измаильский морской торговый порт": САП и НАБУ разоблачили директора порта, бенефициара предприятий и их пособников

САП и НАБУ разоблачили организованную группу, в которую входили директор ГП "Измаильский морской торговый порт", бенефициар частных компаний и их пособники, которые, по данным следствия, присвоили более 24 млн грн через фиктивные закупки и завышение цен.

Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ разоблачили организованную группу, причастную к завладению более 24 млн грн государственного предприятия "Измаильский морской торговый порт".

В рамках досудебного расследования установлено, что организатор преступления привлек к преступной схеме директора порта и представителей подконтрольных частных компаний-поставщиков. Для каждого из участников схемы была определена своя роль, в частности бенефициар предприятий был "генеральным директором", а пособники выполняли роли "технического и финансового директоров".

Заранее создавали искусственные условия для "своих" компаний

В соответствии с преступной схемой лица заранее узнавали о потребностях в закупках и впоследствии реализовывали их в заранее определенном обществе. Участники организованной группы вместо порта вели переговоры с производителями товаров, составляли технические требования к товарам и тендерную документацию, в которую вносили дискриминационные условия (невыгодные для поставщиков условия оплаты, сжатые сроки поставок, предоставление не предусмотренных законодательством документов, исключение возможности поставки аналогичных товаров и т. п.). Кроме того, они предоставляли порту завышенные ценовые предложения от подконтрольных обществ с целью завышения ожидаемой стоимости предмета закупки и совершали другие антиконкурентные действия.

Фиктивные фирмы поставляли товары по завышенным ценам

В результате реальные предприятия, производители товаров, их дилеры и лидеры рынка были лишены возможности вести конкурентную борьбу и не участвовали в закупках, а продукция поставлялась подконтрольными фирмами по завышенным ценам.

В течение 2022-2023 годов организованная группа завладела, по предварительной оценке, более 24 млн грн, которые перечислялись на счета собственных предприятий и ФОП, после чего переводились в наличные и распределялись между участниками группы.

Всем фигурантам сообщено о подозрении

Всем членам организованной группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.





