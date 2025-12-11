Для звільнення голів ОДА потрібні кандидатури на заміну, - Зеленський

Уряд та працівники Офісу Президента готують список із пропозиціями для заміни деяких голів обласних державних адміністрацій.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Кадрові зміни в ОДА

"Щодо керівників обласних адміністрацій – мені повинні показати список тих, до кого є ті чи інші питання. Треба, щоб в одній колонці був список цих прізвищ, а в іншій, бажано, – хто прийде на заміну. В цей момент без деяких керівників буде непросто, особливо у прифронтових областях. Тому якщо там будуть пропозиції заміни, має бути, що це були саме заміни – не тільки звільнення. Списку я ще не бачив.

Днями такий список має бути, і це мають підготувати премʼєр-міністерка, віцепремʼєр з відновлення, профільний заступник керівника Офісу. Також було завдання для СБУ. Я збираю інформацію і, безумовно, я запитую різних представників правоохоронного сектору", — сказав він.

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Кадрові зміни у ВЦА

Зеленський також додав, що комунікує з Генеральним штабом ЗСУ щодо керівників військових адміністрацій.

"Я запитую, які є питання щодо, наприклад, Донецької області, що у нас відбувається із ВЦА, які є питання щодо Одеси. Власне, коли будуть пропозиції – тоді будуть рішення", — пояснив президент.

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