Друга Юзіка з "Кварталу" Ситниченка можуть призначити головою Дніпропетровської ОВА, - Тука

На посаду голови Дніпропетровської ОВА можуть призначити Євгена Ситниченка.

Про це повідомив колишній заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука, передає Цензор.НЕТ.

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"Якщо ви думаєте, що зі звільненням Єрмака "зелений спрут" припинив існування - Ви наївна людина.

Окрім спроби призначити Головою Оператора Газо-Транспортної системи пані Оксану Кривенко, яка була радницею Германа Галущенка та призначення якої той активно лобіював, що і зафіксовано на "плівках Міндіча", - зазначив він.

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Призначення на Дніпропетровщині

За словами Туки, найближчим часом очікується призначення главою Дніпропетровської ОВА Євгена Ситниченка.

"Більшість з вас знають такого собі "відомого політика сучасності" - Юрія Корявченкова. Не згадали? Ну, це той самий "Юзік" з того самого "Кварталу"!

Це той самий "Юзік", який ставши народним депутатом, одразу поперся в рідний Кривій Ріг, де із допомогою місцевих правоохоронців намагався "впорядкувати" життя в місті та трошки покерувати збором металобрухту! Згадали вже "плівки Юзіка"?

Так от, саме цей "політичний діяч", разом з ще одним місцевим "слугою", нардепом-фермером Олександром Фастовцем, і лобіюють призначення Євгена Ситниченка", - розповів він.

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Тука зауважив, що Ситниченко раніше був викладачем фізкультури у місцевому ПТУ.

"Злі язики" Дніпра стверджують, що головною рисою Євгена Ситниченка є сумлінне виконання всіх доручень "старших товарищей" - Юзіка та Фастовця.

Відомий цікавий факт з декларації пана Євгена, в якій зазначено, що цей талановитий керівник володіє 20 гектарами землі ще з … 2001-го року. Скажіть будь ласка, чи багатьох ви знаєте студентів, які володіють такою ділянкою? Я можу помилятись, але таке "щасливе володіння" скоріше вказує на те, що ще з тих років Євген Ситниченко виконував роль підставного Фунта", - додав він.

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За словами Туки, під час повномасштабного вторгнення РФ Ситниченко також ініціював створення військової адміністрації Новотрудівської сільради без відповідного Указу Президента України на момент її створення.

"Призначений Ситниченком керівник Андрій Ровнов вже на п’ятий день вилучив у підприємства 1200 Га землі у Ниві-Трудовій – подальша доля цих ділянок невідома. Забрали також і 48 га у фермерського господарства та передали їх приватній компанії. Чи не в інтересах депутата-фермера все це було зроблено?" - сказав він.

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