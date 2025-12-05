Друга "Юзика" из "Квартала" Сытниченко могут назначить главой Днепропетровской ОГА, - Тука

На должность главы Днепропетровской ОГА могут назначить Евгения Ситниченко.

Об этом сообщил бывший заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.

"Если вы думаете, что с увольнением Ермака "зеленый спрут" прекратил существование – вы наивный человек.

Кроме попытки назначить главой оператора газотранспортной системы Оксану Кривенко, которая была советником Германа Галущенко и назначение которой он активно лоббировал, что и зафиксировано на "пленках Миндича", - отметил он.

Назначение в Днепропетровской области

По словам Туки, в ближайшее время ожидается назначение главой Днепропетровской ОГА Евгения Ситниченко.

"Большинство из вас знают такого себе "известного политика современности" - Юрия Корявченкова. Не вспомнили? Ну, это тот самый "Юзик" из того самого "Квартала"!

Это тот самый "Юзик", который, став народным депутатом, сразу поспешил в родной Кривой Рог, где с помощью местных правоохранителей пытался "навести порядок" в жизни города и немного поуправлять сбором металлолома! Вспомнили уже "пленки Юзика"?

Так вот, именно этот "политический деятель", вместе с еще одним местным "слугой", нардепом-фермером Александром Фастовцем, и лоббируют назначение Евгения Ситниченко", - рассказал он.

Тука отметил, что Ситниченко ранее был преподавателем физкультуры в местном ПТУ.

"Злые языки" Днепра утверждают, что главной чертой Евгения Ситниченко является добросовестное выполнение всех поручений "старших товарищей" - Юзика и Фастовца.

Известен интересный факт из декларации господина Евгения, в которой указано, что этот талантливый руководитель владеет 20 гектарами земли еще с ... 2001 года. Скажите, пожалуйста, сколько вы знаете студентов, которые владеют таким участком? Я могу ошибаться, но такое "счастливое владение" скорее указывает на то, что еще с тех лет Евгений Ситниченко выполнял роль подставного Фунта", - добавил он.

По словам Туки, во время полномасштабного вторжения РФ Ситниченко также инициировал создание военной администрации Новотрудовского сельсовета без соответствующего Указа Президента Украины на момент ее создания.

"Назначенный Ситниченко руководитель Андрей Ровнов уже на пятый день изъял у предприятия 1200 га земли в Ниве-Трудовой - дальнейшая судьба этих участков неизвестна. Забрали также и 48 га у фермерского хозяйства и передали их частной компании. Не в интересах депутата-фермера все это было сделано?" - сказал он.

