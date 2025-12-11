РУС
Назначение глав ОГА
657 15

Для увольнения глав ОГА нужны кандидатуры на замену, - Зеленский

Зеленський

Правительство и сотрудники Офиса Президента готовят список с предложениями по замене некоторых глав областных государственных администраций.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кадровые изменения в ОГА

"Что касается руководителей областных администраций – мне должны показать список тех, к кому есть те или иные вопросы. Нужно, чтобы в одной колонке был список этих фамилий, а в другой, желательно, – кто придет на замену. В этот момент без некоторых руководителей будет непросто, особенно в прифронтовых областях. Поэтому если там будут предложения о замене, должно быть, что это были именно замены – не только увольнения. Списка я еще не видел.

На днях такой список должен быть, и его должны подготовить премьер-министр, вице-премьер по восстановлению, профильный заместитель руководителя Офиса. Также была задача для СБУ. Я собираю информацию и, безусловно, я спрашиваю разных представителей правоохранительного сектора", — сказал он.

Читайте также: Вторую Юзика из "Квартала" Сытниченко могут назначить главой Днепропетровской ОГА, - Тука

Кадровые изменения в ВГА

Зеленский также добавил, что общается с Генеральным штабом ВСУ по поводу руководителей военных администраций.

"Я спрашиваю, какие есть вопросы, например, по Донецкой области, что у нас происходит с ВГА, какие есть вопросы по Одессе. Собственно, когда будут предложения — тогда будут решения", — пояснил президент.

Читайте также: Назначение руководителя Офиса президента не является первоочередным, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (22931) кадры (621) ОГА (2401) военно-гражданская администрация (92)
+11
а в тебе їх не має... бо куди не глянь-одні покидьки зе малороські. йди нах з посади довбню...
11.12.2025 18:51 Ответить
+7
Пес патрон підійде - від нього меньше буде шкоди.
11.12.2025 18:52 Ответить
+4
Так в чому проблема? Зелену плісняву і ОПЗЖ на вихід, а на їх місце людей з опозиції. Бабу Юлю і її клевретів не турбувати - вони пофарбована зелень, а красти будуть не менше, бо трошки "поіздержалісь".
11.12.2025 19:04 Ответить
А чому військових не призначають? У нас в батальйонах резерву купа полковників та генералів, чому їх не призначають на цивільно-військові посади?
11.12.2025 19:10 Ответить
зашквар з кузьмуком читав? чи ти вважаєш що зєля когось толковго призначить?
11.12.2025 19:12 Ответить
Це робота Зеленського - шукати і призначати на посади! За це Зеленському платять гроші! Не хоче працювати, не може знайти - пішов нах!
11.12.2025 19:14 Ответить
так він розумово відстала істота -диктатор.
11.12.2025 19:16 Ответить
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №73/2021

Про Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України
25 лютого 2021р
11.12.2025 19:13 Ответить
11.12.2025 19:14 Ответить
Це фотка зі свіжого зльоту конгресу- вересень 2025 р Ужгород . - й дивно рашка їх не бамбанула

А ПРЕЗИДЕНТОМ Конгресу місцевих та регіолнланих влад одноголосно обрано ЄРМАКА АЛІБАБУ БАРІСИЧА ще давно у тихі часи початку президентства Буратіни
11.12.2025 19:18 Ответить
Це Алібаба засував , наприклад, свого сьогоднішнього ГЕНПРОКУРОРА, якось дивно взлетівшого в кар"рі після ВУЗУ в військовій прокуратурі за Яника у Севастополі, прям перед захватом Криму рашистами у 2014 р ...
- то керувати податковою
-то потім в голову ОДА Києва щоб звести Кличка
- то хотів в НАБУ - не пройшов конкурс
-нарешті він ГЕНПРОКУРОР - а Єрамка нема
11.12.2025 19:23 Ответить
Свояки всё по загранкам уже!бедолага один остался)))на разрыв!
11.12.2025 19:05 Ответить
Голови обласних рад обираються та звільняються рішенням більшості депутатів облради, що є частиною місцевого самоврядування, а не вищою державною владою. Яким це боком до уряду і президента?.
11.12.2025 19:10 Ответить
Так завезли ж на Закарпаття гастарбайтерів з Бангладеша, в цьому зеленському лайні вони займуть гідне місце..Клацати каблуками і красти державні кошти любий тамада, фотограф , організатор курсів мін'єту і решта членів слуги народу ж навчились .То людина як зуміла опанувати робітничу професію, там де треба виконувати якісь норми , тех,умови, дотримуватися заходів безпеки, графіку тощо,зуміє справитися й поготів.А то що іноземці , то в цій партейці також переважно маланці і решта національностей, а не українці ,і нічого сьомий рік вже тусуються ,рух створюють аж вітер колихає.
11.12.2025 19:19 Ответить
Коли вже люди будуть вибирать собі гідного ,а не з верху присилать
11.12.2025 20:01 Ответить
 
 