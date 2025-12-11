Для увольнения глав ОГА нужны кандидатуры на замену, - Зеленский

Правительство и сотрудники Офиса Президента готовят список с предложениями по замене некоторых глав областных государственных администраций.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кадровые изменения в ОГА

"Что касается руководителей областных администраций – мне должны показать список тех, к кому есть те или иные вопросы. Нужно, чтобы в одной колонке был список этих фамилий, а в другой, желательно, – кто придет на замену. В этот момент без некоторых руководителей будет непросто, особенно в прифронтовых областях. Поэтому если там будут предложения о замене, должно быть, что это были именно замены – не только увольнения. Списка я еще не видел.

На днях такой список должен быть, и его должны подготовить премьер-министр, вице-премьер по восстановлению, профильный заместитель руководителя Офиса. Также была задача для СБУ. Я собираю информацию и, безусловно, я спрашиваю разных представителей правоохранительного сектора", — сказал он.

Читайте также: Вторую Юзика из "Квартала" Сытниченко могут назначить главой Днепропетровской ОГА, - Тука

Кадровые изменения в ВГА

Зеленский также добавил, что общается с Генеральным штабом ВСУ по поводу руководителей военных администраций.

"Я спрашиваю, какие есть вопросы, например, по Донецкой области, что у нас происходит с ВГА, какие есть вопросы по Одессе. Собственно, когда будут предложения — тогда будут решения", — пояснил президент.

Читайте также: Назначение руководителя Офиса президента не является первоочередным, - Зеленский